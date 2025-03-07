Засуха уволил главного тренера и спортивного директора Колоса

Глава "Колоса" Андрей Засуха. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

Поединок 20 тура чемпионата Украины оказался неудачным для "Колоса". Команда из Ковалевки проиграла дома "Александрии".

Поражение повлекло за собой цепь неожиданных событий, сообщает "ТаТоТаке".

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"Колос" не сумел набрать очки в матче украинской Премьер-лиги против "Александрии". На 42-й минуте единственный гол в матче забил Владимир Шепелев. Это поражение расстроило президента клуба из Ковалевки.

Тренер Александр Поздеев во время матча. Фото: УНИАН

Импульсивное решение Засухи

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев был уволен спустя несколько часов после финального свистка поединка с "Александрией". Вместе с ним эту участь разделили помощники наставника, а также весь топ-менеджмент клуба.

Известно, что в "Колосе" отменены все тренировочные и восстановительные мероприятия, которые должны были пройти 8 марта. Футболисты получили выходной.

Не известно, кто будет готовить "Колос" к матчу 21 тура против ЛНЗ, который состоится 16 марта. Команда из Ковалевки занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может подать в отставку в конце сезона.

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