Скандальний спортивний керівник розкритикував політиків кількох країн

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розкритикував політиків, які відкрито виступили проти його ініціативи щодо допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024.

Голова Комітету вважає це образою олімпійського руху, повідомляється у пресрелізі МОК.

В останні тижні Томас Бах подвоїв зусилля щодо реабілітації російських та білоруських спортсменів. Президент МОК відкрито повідомив, що намагається домогтися відміни заборони на їхню участь у міжнародних турнірах.

Розпач МОК

Глава МОК зазначив, що подібний принцип діє у багатьох видах спорту, включаючи теніс. За його словами, жодних скандалів у зв'язку із цим не виникло.

"Мене засмучує той факт, що політики деяких країн не хочуть поважати ні більшість в олімпійському русі, ні всіх зацікавлених сторін, ні автономію спорту".

Вони просто не звертають уваги на питання подвійних стандартів. Ми не бачили жодного коментаря щодо їхнього ставлення до участі спортсменів з інших 70 країн, які беруть участь у збройних конфліктах по всьому світу", — заявив Томас Бах.

Підтасовування фактів

Глава МОК посилається на доповіді ООН та апелює порушенням прав людини. Бах впевнений, що досягне своєї мети, а отже російські спортсмени виступлять на Олімпійських іграх у Парижі.

"Втручання політиків зміцнило єдність олімпійського руху. Уряди не можуть вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у змаганнях. Але для світового спорту це стало б початком забуття", — заявив Томас Бах.

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