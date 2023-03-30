Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах

Скандальный спортивный руководитель раскритиковал политиков нескольких стран

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал политиков, который открыто выступили против его инициативы о допуске россиян и белоруссов на Олимпиаду-2024.

Глава Комитета считает это оскорблением олимпийского движения, сообщается в пресс-релизе МОК.

В последние недели Томас Бах удвоил усилия по реабилитации российских и белорусских спортсменов. Президент МОК открыто сообщил, что пытается добиться отмены запрета на их участие в международных турнирах.

Отчаяние МОК

Глава МОК отметил, что подобный принцип действует во многих видах спорта, включая теннис. По его словам, никаких скандалов в связи с этим не возникло.

"Меня расстраивает тот факт, что политики некоторых стран не хотят уважать ни большинство в олимпийском движении, ни всех заинтересованных сторон, ни автономию спорта.

Они просто не обращают внимания на вопросы двойных стандартов. Мы не видели ни одного комментария относительно их отношения к участию спортсменов из других 70 стран, участвующих в вооруженных конфликтах по всему миру", — заявил Томас Бах.

Подтасовка фактов

Глава МОК ссылается на доклады ООН и аппелирует нарушением прав человека. Бах уверен, что добьется своей цели, а значит российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Париже.

"Вмешательство политиков укрепило единство олимпийского движения. Правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях. Но для мирового спорта это стало бы началом забвения", — заявил Томас Бах.

Напомним, назван самый высокооплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом.

Киевское "Динамо" уволит главного тренера команды Мирчу Луческу. Уже известно, когда это произойдет.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выбрала необычный вариант продолжения карьеры.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение покинуть "Реал" в конце текущего сезона. Известно, в каком клубе продолжит карьеру молодой футболист.