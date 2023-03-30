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Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах

30 марта 2023 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах
Скандальный спортивный руководитель раскритиковал политиков нескольких стран
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал политиков, который открыто выступили против его инициативы о допуске россиян и белоруссов на Олимпиаду-2024.

Глава Комитета считает это оскорблением олимпийского движения, сообщается в пресс-релизе МОК. 

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В последние недели Томас Бах удвоил усилия по реабилитации российских и белорусских спортсменов. Президент МОК открыто сообщил, что пытается добиться отмены запрета на их участие в международных турнирах.

Бах и путин

Отчаяние МОК 

Глава МОК отметил, что подобный принцип действует во многих видах спорта, включая теннис. По его словам, никаких скандалов в связи с этим не возникло. 

"Меня расстраивает тот факт, что политики некоторых стран не хотят уважать ни большинство в олимпийском движении, ни всех заинтересованных сторон, ни автономию спорта.

Они просто не обращают внимания на вопросы двойных стандартов. Мы не видели ни одного комментария относительно их отношения к участию спортсменов из других 70 стран, участвующих в вооруженных конфликтах по всему миру", — заявил Томас Бах. 

Подтасовка фактов

Глава МОК ссылается на доклады ООН и аппелирует нарушением прав человека. Бах уверен, что добьется своей цели, а значит российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Париже. 

"Вмешательство политиков укрепило единство олимпийского движения. Правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях. Но для мирового спорта это стало бы началом забвения", — заявил Томас Бах. 

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