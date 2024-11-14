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Президент Реала незадоволений Мбаппе — не за це платили гроші

14 листопада 2024 23:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Реал незадоволений грою Кіліана Мбаппе після дорогого трансферу
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У мадридському "Реалі" незадоволені грою коштовного новачка команди Кіліана Мбаппе. Через цю купівлю клуб навіть загнав себе у складне фінансове становище.

За інформацією порталу Relevo, президент клубу Флорентіно Перес, який був ініціатором трансферу, наразі незадоволений грою француза.

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Флорентіно Перес. Фото: скриншот

Француз не виправдав надії

Перес планував зробити Мбаппе новою зіркою команди й тому заплатив гравцю понад 100 млн євро підписного бонусу.

Джерело розповіло, що Перес спілкувався з головним тренером Карло Анчелотті й заявив тому, що бачить на полі не того Мбаппе, якого підписував влітку.

Менеджмент "Реалу" хоче, щоб гравець у найшвидші терміни набрав хорошу форму.

Також в "Реалі" не задоволені тим, що на клуб кидають тінь звинувачення Мбаппе у зґвалтуванні, які футболіст спростовує.

Цього сезону Мбаппе у 16 матчах за "Реал" забив вісім голів та зробив три асисти. При цьому, він провально зіграв у важливих матчах з "Барселоною" та "Міланом".

Нагадаємо, до англійського гранда може перейти центральний захисник збірної України та "Борнмуту" Ілля Забарний.

Стало відомо, де і коли можна побачити матч збірної України проти Грузії.

Наставник збірної України Сергій Ребров вперше запросив у національну команду гравця "Руху".

Наставник збірної України Анатолій Трубін готовий перейти до іншого топового клубу.

футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Флорентіно Перес Іспанська Ла Ліга

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