Реал незадоволений грою Кіліана Мбаппе після дорогого трансферу

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" незадоволені грою коштовного новачка команди Кіліана Мбаппе. Через цю купівлю клуб навіть загнав себе у складне фінансове становище.

За інформацією порталу Relevo, президент клубу Флорентіно Перес, який був ініціатором трансферу, наразі незадоволений грою француза.

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Перес планував зробити Мбаппе новою зіркою команди й тому заплатив гравцю понад 100 млн євро підписного бонусу.

Джерело розповіло, що Перес спілкувався з головним тренером Карло Анчелотті й заявив тому, що бачить на полі не того Мбаппе, якого підписував влітку.

Менеджмент "Реалу" хоче, щоб гравець у найшвидші терміни набрав хорошу форму.

Також в "Реалі" не задоволені тим, що на клуб кидають тінь звинувачення Мбаппе у зґвалтуванні, які футболіст спростовує.

Цього сезону Мбаппе у 16 матчах за "Реал" забив вісім голів та зробив три асисти. При цьому, він провально зіграв у важливих матчах з "Барселоною" та "Міланом".

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