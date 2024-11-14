Реал незадоволений грою Кіліана Мбаппе після дорогого трансферу

Президент Реала незадоволений Мбаппе — не за це платили гроші
У мадридському "Реалі" незадоволені грою коштовного новачка команди Кіліана Мбаппе. Через цю купівлю клуб навіть загнав себе у складне фінансове становище.
За інформацією порталу Relevo, президент клубу Флорентіно Перес, який був ініціатором трансферу, наразі незадоволений грою француза.
Француз не виправдав надії
Перес планував зробити Мбаппе новою зіркою команди й тому заплатив гравцю понад 100 млн євро підписного бонусу.
Джерело розповіло, що Перес спілкувався з головним тренером Карло Анчелотті й заявив тому, що бачить на полі не того Мбаппе, якого підписував влітку.
Менеджмент "Реалу" хоче, щоб гравець у найшвидші терміни набрав хорошу форму.
Також в "Реалі" не задоволені тим, що на клуб кидають тінь звинувачення Мбаппе у зґвалтуванні, які футболіст спростовує.
Цього сезону Мбаппе у 16 матчах за "Реал" забив вісім голів та зробив три асисти. При цьому, він провально зіграв у важливих матчах з "Барселоною" та "Міланом".
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