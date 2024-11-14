Реал недоволен игрой Килиана Мбаппе после дорогостоящего трансфера

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" недовольны игрой дорогостоящего новичка команды Килиана Мбаппе. Из-за этой покупки клуб даже загнал себя в сложное финансовое положение.

По информации портала Relevo, президент клуба Флорентино Перес, который был инициатором трансфера, недоволен игрой француза.

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Перес планировал сделать Мбаппе новой звездой команды и потому заплатил игроку более 100 млн евро подписного бонуса.

Источник рассказал, что Перес общался с главным тренером Карло Анчелотти и заявил, что видит на поле не того Мбаппе, которого подписывал летом.

Менеджмент "Реала" хочет, чтобы игрок в кратчайшие сроки набрал хорошую форму.

Также в "Реале" недовольны тем, что на клуб бросают тень обвинения Мбаппе в изнасиловании, которые футболист опровергает.

В этом сезоне Мбаппе в 16 матчах за "Реал" забил восемь голов и сделал три ассиста. При этом он провально сыграл в важных матчах с "Барселоной" и "Миланом".

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