Реал недоволен игрой Килиана Мбаппе после дорогостоящего трансфера

Президент Реала недоволен Мбаппе — не за это платили деньги
В мадридском "Реале" недовольны игрой дорогостоящего новичка команды Килиана Мбаппе. Из-за этой покупки клуб даже загнал себя в сложное финансовое положение.
По информации портала Relevo, президент клуба Флорентино Перес, который был инициатором трансфера, недоволен игрой француза.
Француз не оправдал надежды
Перес планировал сделать Мбаппе новой звездой команды и потому заплатил игроку более 100 млн евро подписного бонуса.
Источник рассказал, что Перес общался с главным тренером Карло Анчелотти и заявил, что видит на поле не того Мбаппе, которого подписывал летом.
Менеджмент "Реала" хочет, чтобы игрок в кратчайшие сроки набрал хорошую форму.
Также в "Реале" недовольны тем, что на клуб бросают тень обвинения Мбаппе в изнасиловании, которые футболист опровергает.
В этом сезоне Мбаппе в 16 матчах за "Реал" забил восемь голов и сделал три ассиста. При этом он провально сыграл в важных матчах с "Барселоной" и "Миланом".
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