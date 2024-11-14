Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Президент Реала недоволен Мбаппе — не за это платили деньги arrow

Президент Реала недоволен Мбаппе — не за это платили деньги

14 ноября 2024 23:39
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал недоволен игрой Килиана Мбаппе после дорогостоящего трансфера
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В мадридском "Реале" недовольны игрой дорогостоящего новичка команды Килиана Мбаппе. Из-за этой покупки клуб даже загнал себя в сложное финансовое положение.

По информации портала Relevo, президент клуба Флорентино Перес, который был инициатором трансфера, недоволен игрой француза.

Читайте также:
Флорентино Перес
Флорентино Перес. Фото: скриншот

Француз не оправдал надежды

Перес планировал сделать Мбаппе новой звездой команды и потому заплатил игроку более 100 млн евро подписного бонуса.

Источник рассказал, что Перес общался с главным тренером Карло Анчелотти и заявил, что видит на поле не того Мбаппе, которого подписывал летом.

Менеджмент "Реала" хочет, чтобы игрок в кратчайшие сроки набрал хорошую форму.

Также в "Реале" недовольны тем, что на клуб бросают тень обвинения Мбаппе в изнасиловании, которые футболист опровергает.

В этом сезоне Мбаппе в 16 матчах за "Реал" забил восемь голов и сделал три ассиста. При этом он провально сыграл в важных матчах с "Барселоной" и "Миланом".

Напомним, к английскому гранду может перейти центральный защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный.

Стало известно, где и когда можно увидеть матч сборной Украины против Грузии.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров впервые пригласил в национальную команду игрока "Руха".

Наставник сборной Украины Анатолий Трубин готов перейти в другой топовый клуб.

футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Флорентино Перес Испанская Ла Лига

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:06 Стало известно, сколько зрителей посетят бой Пол — Тайсон

00:04 Скандальный закон по СОЧ могут принять депутаты — что изменилось

14 ноября 2024

23:55 Синоптики предупредили об опасности на дорогах во Львове завтра

23:31 Есть погибшая, горит жилой дом — последствия атаки по Одессе

23:28 Шуфричу продлили действие меры пресечения

23:03 На Сумщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

22:33 Во Львове сотрудница ТЦК пьяной управляла авто — приговор суда

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

21:59 Украинцы успешно провели Кубок мира по фехтованию на колясках

Новость с видео

21:43 Когда ТЦК не дают справки об отсрочке — адвокат объяснила

Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

00:06 Стало известно, сколько зрителей посетят бой Пол — Тайсон

00:04 Скандальный закон по СОЧ могут принять депутаты — что изменилось

14 ноября 2024

23:55 Синоптики предупредили об опасности на дорогах во Львове завтра

23:31 Есть погибшая, горит жилой дом — последствия атаки по Одессе

23:28 Шуфричу продлили действие меры пресечения

23:03 На Сумщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

22:33 Во Львове сотрудница ТЦК пьяной управляла авто — приговор суда

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

21:59 Украинцы успешно провели Кубок мира по фехтованию на колясках

Новость с видео

21:43 Когда ТЦК не дают справки об отсрочке — адвокат объяснила

21:38 В Одессе раздались взрывы — что известно

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

14 ноября 2024

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд