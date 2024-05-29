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Прикордонники Дар'я Дудка та Сергій Куліш стали чемпіонами Європи з кульової стрільби

29 травня 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Прикордонники Дар'я Дудка та Сергій Куліш стали чемпіонами Європи з кульової стрільби
Дар'я Дудка та Сергій Куліш із медалями. Фото: dpsu.gov.ua
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські спортсмени стали володарями золотих медалей на найпрестижнішому турнірі. Чемпіонат Європи з кульової стрільби з малокаліберних видів зброї виявився тріумфальним для прикордонників з України.

Дар'я Дудка додала до своєї скарбнички ще одне "золото", повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби України.

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У хорватському місті Осієк триває чемпіонат Європи з кульової стрільби з малокаліберних видів зброї. Українська спортсменка-прикордонниця Дар'я Дудка здобула ще одну золоту медаль у своїй кар'єрі.

Дар'я Дудка та Сергій Куліш
Українські прикордонники на чемпіонаті Європи. Фото: facebook

Успіхи українських прикордонників

Майор Державної прикордонної служби Дар'я Дудка здобула золоту медаль і звання чемпіонки Європи зі стрільби з малокаліберної гвинтівки із трьох положень у змаганнях дуетів.

Українська змішана команда у складі Дар'ї Дудки та Сергія Куліша стали чемпіонами континентальної першості у стрільбі з трьох положень. У вирішальному поєдинку українці змагалися з норвезькими спортсменами та перемогли з рахунком 17:15.

Незадовго до цього Сергій Куліш отримав срібло у цій дисципліні серед чоловіків.

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спорт
стрілянина
Олімпійські ігри
Сергій Куліш
прикордонники

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