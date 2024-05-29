Пограничники Дарья Дудка и Сергей Кулиш стали чемпионами Европы по пулевой стрельбе

Дарья Дудка и Сергей Кулиш с медалями. Фото: dpsu.gov.ua

Украинские спортсмены стали обладателями золотых медалей на престижном турнире. Чемпионат Европы по пулевой стрельбе из малокалиберных видов оружия оказался триумфальным для пограничников из Украины.

Дарья Дудка добавила в свою копилку еще одно "золото", сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

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В хорватском городе Осиек продолжается чемпионат Европы по пулевой стрельбе из малокалиберных видов оружия. Украинская спортсменка-пограничница Дарья Дудка завоевала еще одну золотую медаль в своей карьере.

Украинские пограничники на чемпионате Европы. Фото: facebook

Успехи украинских пограничников

Майор Государственной пограничной службы Дарья Дудка завоевала золотую медаль и звание чемпионки Европы по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений в соревнованиях дуэтов.

Украинская смешанная команда в составе Дарьи Дудки и Сергея Кулиша стали чемпионами континентального первенства в стрельбе из трех положений. В решающем поединке украинцы соревновались с норвежскими спортсменами и победили со счетом 17:15.

Незадолго до этого Сергей Кулиш получил серебро в этой же дисциплине среди мужчин.

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