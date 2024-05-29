Пограничники Дарья Дудка и Сергей Кулиш стали чемпионами Европы по пулевой стрельбе
Украинские спортсмены стали обладателями золотых медалей на престижном турнире. Чемпионат Европы по пулевой стрельбе из малокалиберных видов оружия оказался триумфальным для пограничников из Украины.
Дарья Дудка добавила в свою копилку еще одно "золото", сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.
В хорватском городе Осиек продолжается чемпионат Европы по пулевой стрельбе из малокалиберных видов оружия. Украинская спортсменка-пограничница Дарья Дудка завоевала еще одну золотую медаль в своей карьере.
Успехи украинских пограничников
Майор Государственной пограничной службы Дарья Дудка завоевала золотую медаль и звание чемпионки Европы по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений в соревнованиях дуэтов.
Украинская смешанная команда в составе Дарьи Дудки и Сергея Кулиша стали чемпионами континентального первенства в стрельбе из трех положений. В решающем поединке украинцы соревновались с норвежскими спортсменами и победили со счетом 17:15.
Незадолго до этого Сергей Кулиш получил серебро в этой же дисциплине среди мужчин.
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