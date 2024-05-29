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Пограничники Дарья Дудка и Сергей Кулиш стали чемпионами Европы по пулевой стрельбе

29 мая 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пограничники Дарья Дудка и Сергей Кулиш стали чемпионами Европы по пулевой стрельбе
Дарья Дудка и Сергей Кулиш с медалями. Фото: dpsu.gov.ua
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские спортсмены стали обладателями золотых медалей на престижном турнире. Чемпионат Европы по пулевой стрельбе из малокалиберных видов оружия оказался триумфальным для пограничников из Украины

Дарья Дудка добавила в свою копилку еще одно "золото", сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины. 

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В хорватском городе Осиек продолжается чемпионат Европы по пулевой стрельбе из малокалиберных видов оружия. Украинская спортсменка-пограничница Дарья Дудка завоевала еще одну золотую медаль в своей карьере. 

Дарья Дудка и Сергей Кулиш
Украинские пограничники на чемпионате Европы. Фото: facebook

Успехи украинских пограничников 

Майор Государственной пограничной службы Дарья Дудка завоевала золотую медаль и звание чемпионки Европы по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений в соревнованиях дуэтов. 

Украинская смешанная команда в составе Дарьи Дудки и Сергея Кулиша стали чемпионами континентального первенства в стрельбе из трех положений. В решающем поединке украинцы соревновались с норвежскими спортсменами и победили со счетом 17:15. 

Незадолго до этого Сергей Кулиш получил серебро в этой же дисциплине среди мужчин.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

Цыганков поделился планами на следующий сезон — где будет играть украинец.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Довбик помог раненному военнослужащему — что сделал футболист.

В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром". 

спорт
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