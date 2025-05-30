Фінал ЛЧ 2025 — скільки зароблять Інтер та ПСЖ

Футболісти "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/2025 відбудеться 31 травня в Мюнхені. За головний європейський клубний трофей поборються міланський Інтер та паризький ПСЖ. Це не тільки історична битва, на кону величезні призові.

Обидва клуби вже гарантували собі понад 155 мільйонів доларів кожен за вихід у фінал, повідомляє Diario AS.

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Переможець фінального матчу ЛЧ отримає додатково 28,6 млн доларів. Команді, що програла, заплатять 21 млн. Таким чином, чемпіон Європи може закінчити турнір із сумою, що перевищує 180 млн доларів.

Футболісти "Інтера" перед 1/2 Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Перемога в ЛЧ — це тільки початок

Крім головного трофея, переможець отримає путівку в Суперкубок УЄФА, де зустрінеться з переможцем Ліги Європи. Фінал призначений на 13 серпня і відбудеться в Удіне. Участь у ньому принесе клубу ще 4,5 млн доларів.

Крім того, чемпіон ЛЧ отримає місце в Міжконтинентальному кубку ФІФА 2025 року, а також уже зараз автоматично кваліфікується на Клубний чемпіонат світу-2029, який відбудеться в Саудівській Аравії. Ці турніри принесуть додаткові доходи від призових і телеправ.

Фінал ЛЧ 2025 між "Інтером" та "ПСЖ" відбудеться в суботу, 31 травня, о 22:00 за Києвом.

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