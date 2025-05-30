Финал ЛЧ 2025 — сколько заработают Интер и ПСЖ

Футболисты "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 состоится 31 мая в Мюнхене. За главный европейский клубный трофей поборются миланский Интер и парижский ПСЖ. Это не только историческая битва, на кону огромные призовые.

Оба клуба уже гарантировали себе более 155 миллионов долларов каждый за выход в финал, сообщает Diario AS.

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Победитель финального матча ЛЧ получит дополнительно 28,6 млн долларов. Проигравшей команде заплатят 21 млн. Таким образом, чемпион Европы может закончить турнир с суммой, превышающей 180 млн долларов.

Футболисты "Интера" перед 1/2 Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Победа в ЛЧ — это только начало

Помимо главного трофея, победитель получит путевку в Суперкубок УЕФА, где встретится с победителем Лиги Европы. Финал назначен на 13 августа и состоится в Удине. Участие в нем принесет клубу еще 4,5 млн долларов.

Кроме того, чемпион ЛЧ получит место в Межконтинентальном кубке ФИФА 2025 года, а также уже сейчас автоматически квалифицируется на Клубный чемпионат мира-2029, который состоится в Саудовской Аравии. Эти турниры принесут дополнительные доходы от призовых и телеправ.

Финал ЛЧ 2025 между "Интером" и "ПСЖ" состоится в субботу, 31 мая, в 22:00 по Киеву.

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