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Про нього встигли забути — ексгравець збірної України змінив клуб

5 лютого 2025 21:35
Олександр Ільющенков - Редактор
Колишній гравець збірної України знайшов новий клуб — про кого йдеться
Колишній гравець збірної України Ігор Пластун. Фото: instagram.com/igor_plastun
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із відомих українських гравців змінив клуб. Про нього, схоже, вже встигли забути на батьківщині.

Український центральний захисник Ігор Пластун підписав контракт з бельгійським "Ейпеном", повідомляє пресслужба клубу

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Контракт діятиме до червня цього року. Пластун перейшов до бельгійської команди на правах вільного агента.

Що відомо про перехід Пластуна

Новий клуб Пластуна грає у другому дивізіоні Бельгії. Раніше українець грав за казахстанський "Ордабаси", з яким у нього закінчився контракт 1 січня.

Ще раніше Ігор Пластун вже грав у Бельгії. Він три роки виступав за "Гент". У кар'єрі українського захисника також були виступи за "Оболонь", "Карпати" та болгарський "Лудогорець". 

Пластун за свою кар'єру зіграв п'ять матчів за збірну України.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Мирон Маркевич висловився про майбутнє гравця "Челсі" Михайла Мудрика.

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