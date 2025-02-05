Бывший игрок сборной Украины нашел новый клуб — о ком идет речь

О нем успели забыть — экс-игрок сборной Украины сменил клуб
Один из известных украинских игроков сменил клуб. О нем, похоже, уже успели забыть на родине.
Украинский центральный защитник Игорь Пластун подписал контракт с бельгийским "Эйпеном", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт будет действовать до июня этого года. Пластун перешел в бельгийскую команду на правах свободного агента.
Что известно о переходе Пластуна
Новый клуб Пластуна играет во втором дивизионе Бельгии. Ранее украинец играл за казахстанский "Ордабасы", с которым у него закончился контракт 1 января.
Еще раньше Игорь Пластун уже играл в Бельгии. Он три года выступал за "Гент". В карьере украинского защитника также были выступления за "Оболонь", "Карпаты" и болгарский "Лудогорец".
Пластун за свою карьеру сыграл пять матчей за сборную Украины.
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