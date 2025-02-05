Бывший игрок сборной Украины нашел новый клуб — о ком идет речь

Бывший игрок сборной Украины Игорь Пластун. Фото:instagram.com/igor_plastun

Один из известных украинских игроков сменил клуб. О нем, похоже, уже успели забыть на родине.

Украинский центральный защитник Игорь Пластун подписал контракт с бельгийским "Эйпеном", сообщает пресс-служба клуба.

Читайте также:

Контракт будет действовать до июня этого года. Пластун перешел в бельгийскую команду на правах свободного агента.

Что известно о переходе Пластуна

Новый клуб Пластуна играет во втором дивизионе Бельгии. Ранее украинец играл за казахстанский "Ордабасы", с которым у него закончился контракт 1 января.

Еще раньше Игорь Пластун уже играл в Бельгии. Он три года выступал за "Гент". В карьере украинского защитника также были выступления за "Оболонь", "Карпаты" и болгарский "Лудогорец".

Пластун за свою карьеру сыграл пять матчей за сборную Украины.

Напомним, бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о будущем игрока "Челси" Михаила Мудрика.

Украинец сейчас ожидает окончательного решения относительно его возможной дисквалификации, связанной с допинг-скандалом.

Киевское "Динамо" готово отпустить своего лидера за границу. На полузащитника Николая Шапаренко есть претенденты.

В сети появилось видео тренировки украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. Его сняли скрытой камерой.