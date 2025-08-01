Доннарумма готується до трансферу — деталі переходу воротаря

Джанлуїджі Доннарумма під час гри. Фото: Reuters/Lee Smith

Паризький клуб "ПСЖ" розглядає можливість продажу свого голкіпера Джанлуїджі Доннарумми в англійський клуб "Манчестер Юнайтед". Переговори двох європейських грандів уже почалися.

У "ПСЖ" готові замінити італійця іншим зірковим голкіпером, повідомляє Football Talk.

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"ПСЖ" близький до завершення угоди з підписання французького голкіпера Лукаса Шевальє з "Лілля" за 40 млн євро. Це створення реальної конкуренції Джанлуїджі Доннаруммі, і тому клуб може погодитися на його відхід влітку 2025 року. Італійський воротар відмовлявся продовжувати угоду на умовах чемпіонів Франції, після чого було прийнято рішення його відпустити.

Де гратиме Доннарумма

Англійський "Манчестер Юнайтед" дійсно цікавиться італійцем. Клуби вже контактують щодо питання трансферу. Одночасно з цим представники "червоних дияволів" переконують Доннарумму знизити вимоги щодо зарплати.

Джанлуїджі Доннарумма на розминці. Фото: Reuters/Lee Smith

Джанлуїджі отримує у Франції близько 12 млн євро на рік. Для "Юнайтед" трансфер стане траєкторією заміни Андре Онани та серйозним кроком у бік відновлення репутації клубу.

Гравець може залишитися в "ПСЖ" та поборотися за місце з Шевальє, як це колись відбувалося з Навасом. Але якщо італійський страж воріт не піде на компроміс, договір із новим воротарем може стати відправною точкою для його трансферу взимку.

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