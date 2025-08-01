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Главная Спорт ПСЖ готов продать суперзвезду в Англию — о ком речь

ПСЖ готов продать суперзвезду в Англию — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 16:21
Доннарумма готовится к трансферу — детали перехода вратаря
Джанлуиджи Доннарумма во время игры. Фото: Reuters/Lee Smith

Парижский клуб "ПСЖ" рассматривает возможность продажи своего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в английский клуб "Манчестер Юнайтед". Переговоры двух европейских грандов уже начались. 

В "ПСЖ" готовы заменить итальянца другим звездным голкипером, сообщает Football Talk

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"ПСЖ" близок к завершению сделки по подписанию французского голкипера Лукаса Шевалье из "Лилля" за 40 млн евро. Это создание реальной конкуренции Джанлуиджи Доннарумме, и поэтому клуб может согласиться на его уход летом 2025 года. Итальянский вратарь отказывался продлевать соглашение на условиях чемпионов Франции, после чего было принято решение его отпустить. 

Где будет играть Доннарумма 

Английский "Манчестер Юнайтед" действительно интересуется итальянцем. Клубы уже контактируют по вопросу трансфера. Одновременно с этим представители "красных дьяволов" убеждают Доннарумму снизить требования по зарплате. 

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма на разминке. Фото: Reuters/Lee Smith

Джанлуиджи получает во Франции около 12 млн евро в год. Для "Юнайтед" трансфер станет траекторией замены Андре Онаны и серьезным шагом в сторону восстановления репутации клуба.

Игрок может остаться в "ПСЖ" и побороться за место с Шевалье, как это когда-то происходило с Навасом. Но если итальянский страж ворот не пойдет на компромисс, договор с новым вратарем может стать отправной точкой для его трансфера зимой. 

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спорт футбол Манчестер Юнайтед ПСЖ Джанлуиджи Доннарума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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