Пушич назвав причину невдачі у грі з Кривбасом

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

У чемпіонаті України з футболу проходять поєдинки чергового туру. У центральному поєдинку "Шахтар" зіграв внічию з "Кривбасом".

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич на післяматчевій пресконференції розповів про враження від матчу та натякнув на причину втрати очок, повідомляє журналістка Tribuna.com Ірина Козюпа.

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Він зазначив, що "Шахтарю" не вистачило зусиль в окремих компонентах гри. Але його гравці дуже важко працювали.

Що сказав Пушич

За його словами, на полі була лише одна команда, яка хотіла перемогти.

"Ми заслужили на перемогу. Але футбол буває несправедливим. Суперник створив гол з нічого", — зазначив Марино Пушич.

Він також додав, що "погане поле завжди на користь команди, яка захищається".

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