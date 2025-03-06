Пушич назвал причину неудачи в игре с Кривбассом

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

В чемпионате Украины по футболу проходят поединки очередного тура. В центральном поединке "Шахтер" сыграл вничью с "Кривбассом".

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на послематчевой пресс-конференции рассказал о впечатлениях от матча и намекнул на причину потери очков, сообщает журналистка Tribuna.com Ирина Козюпа.

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Он отметил, что "Шахтеру" не хватило усилий в отдельных компонентах игры. Но его игроки очень тяжело работали.

Что сказал Пушич

По его словам, на поле была лишь одна команда, которая хотела победить.

"Мы заслужили победу. Но футбол бывает несправедливым. Соперник создал гол из ничего", — отметил Марино Пушич.

Он также добавил, что "плохое поле всегда в пользу команды, которая защищается".

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