Футболіст збірної України може пропустити матч Шахтаря у ЛЧ

Маріно Пушич під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" готується до матчу першого туру в основному етапі Ліги чемпіонів. Суперником "гірників" стане італійська "Болонья".

Маріно Пушич назвав кадрову проблему української команди перед важливим поєдинком, повідомляє "Трибуна".

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У середу, 18 вересня, о 19:45 "Шахтар" чекає на виїзний поєдинок в Італії проти "Болоньї". Цей поєдинок може пропустити один з основних футболістів "гірників". Маріно Пушич розповів про стан здоров'я свого футболіста.

Микола Матвієнко на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кадрова проблема "Шахтаря"

Захисник збірної України Микола Матвієнко пропустив матч "гірників" проти львівських "Карпат" (5:2) у чемпіонаті України через травму. Маріно Пушич розповів, що 28-річний футболіст повернувся із розташування національної команди з пошкодженням. Тренер ухвалить рішення про те, чи гратиме Матвієнко у день матчу.

"Він з нами, він у повному порядку, перебуває в повній бойовій готовності. Знаючи його характер і бойовий дух, я впевнений, що завтра він буде готовий повністю віддаватися та боротися разом із командою", — пояснив Пушич.

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