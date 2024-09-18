Футболист сборной Украины может пропустить матч Шахтера в ЛЧ

Марино Пушич во время тренировки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" готовится к матчу первого тура в основном этапе Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет итальянская "Болонья".

Марино Пушич назвал кадровую проблему украинской команды перед важным поединком, сообщает "Трибуна".

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В среду, 18 сентября, в 19:45 "Шахтер" ждет выездной поединок в Италии против "Болоньи". Этот поединок может пропустить один из основных футболистов "горняков". Марино Пушич рассказал о состоянии здоровья своего футболиста.

Николай Матвиенко на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кадровая проблема "Шахтера"

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко пропустил матч "горняков" против львовских "Карпат" (5:2) в чемпионате Украины из-за травмы. Марино Пушич рассказал, что 28-летний футболист вернулся из расположения национальной команды с повреждением. Тренер примет решение о том, будет ли играть Матвиенко, в день матча.

"Он с нами, он в полном порядке, находится в полной боевой готовности. Зная его характер и боевой дух, я уверен, что завтра он будет готов полностью отдаваться и бороться вместе с командой", — объяснил Пушич.

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