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Пушич назвав завдання Шахтаря в основному раунді Ліги чемпіонів

30 серпня 2024 10:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Пушич назвав кількість очок, які Шахтар має набрати до ЛЧ
Маріно Пушич перед матчем "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич оцінив підсумки жеребкування Ліги чемпіонів. Вперше за довгі роки єврокубковий турнір змінив формат.

Пушич пообіцяв, що "гірники" боротимуся за перемогу в кожному матчі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У Швейцарії відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, яке тепер проходитиме у новому форматі. До кінця січня 2025 року "Шахтар" проведе вісім матчів у турнірі: по чотири вдома та на виїзді.

Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон допомагає проводити жеребкування. Фото: Reuters/Manon Cruz

Суперниками донецької команди стануть "Баварія", "Боруссія" (Дортмунд), "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", ПСВ, "Брест" та "Болонья". Маріно Пушич залишився задоволеним результатом жеребкування.

Як "Шахтар" відреагував на жеребкування ЛЧ

Головний тренер "гірників" спростував тезу про те, що буває хороше чи невдале жеребкування. Пушич заявив, що у Лізі чемпіонів не буває слабких суперників. Наставник заявив, що у команди гарні спогади про виступ у ЛЧ минулого сезону. Цього разу "Шахтар" боротиметься за перемогу у кожному матчі.

Також Пушич відповів на запитання про те, скільки балів необхідно "гірникам" для виходу до наступного етапу турніру, де виступатимуть 24 команди із 36 учасників. Це означає, що "Шахтареві" вистачить восьми очок. Пушич пояснив, що дві перемоги та дві нічиї є мінімально прийнятним результатом.

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Маріно Пушич

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