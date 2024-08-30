Пушич назвал количество очков, которые Шахтер должен набрать в ЛЧ

Марино Пушич перед матчем "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич оценил итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Впервые за долгие годы еврокубковый турнир изменил формат.

Пушич пообещал, что "горняки" буду бороться за победу в каждом матче, сообщает официальный сайт клуба.

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В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, которая теперь будет проходить в новом формате. До конца января 2025 года "Шахтер" проведет восемь матчей в турнире: по четыре дома и на выезде.

Джанлуиджи Буффон помогает проводить жеребьевку. Фото: Reuters/Manon Cruz

Соперниками донецкой команды станут "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", ПСВ, "Брест" и "Болонья". Марино Пушич остался доволен результатом жеребьевки.

Как "Шахтер" отреагировал на жеребьевку ЛЧ

Главный тренер "горняков" опроверг тезис о том, что бывает хорошая или неудачная жеребьевка. Пушич заявил, что в Лиге чемпионов не бывает слабых соперников. Наставник заявил, что у команды хорошие воспоминания о выступлении в ЛЧ в прошлом сезоне. На этот раз "Шахтер" будет бороться за победу в каждом матче.

Также Пушич ответил на вопрос о том, сколько баллов необходимо "горнякам" для выхода в следующий этап турнира, где выступят 24 команды из 36 участников. Это означает, что "Шахтеру" хватит восьми очков. Пушич объяснил, что две победы и две ничьи являются минимально приемлемым результатом.

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