Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Пушич назвал задачу Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов arrow

Пушич назвал задачу Шахтера в основном раунде Лиги чемпионов

30 августа 2024 10:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Пушич назвал количество очков, которые Шахтер должен набрать в ЛЧ
Марино Пушич перед матчем "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич оценил итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Впервые за долгие годы еврокубковый турнир изменил формат.

Пушич пообещал, что "горняки" буду бороться за победу в каждом матче, сообщает официальный сайт клуба. 

Читайте также:

В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, которая теперь будет проходить в новом формате. До конца января 2025 года "Шахтер" проведет восемь матчей в турнире: по четыре дома и на выезде. 

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон помогает проводить жеребьевку. Фото: Reuters/Manon Cruz

Соперниками донецкой команды станут "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", ПСВ, "Брест" и "Болонья". Марино Пушич остался доволен результатом жеребьевки. 

Как "Шахтер" отреагировал на жеребьевку ЛЧ 

Главный тренер "горняков" опроверг тезис о том, что бывает хорошая или неудачная жеребьевка. Пушич заявил, что в Лиге чемпионов не бывает слабых соперников. Наставник заявил, что у команды хорошие воспоминания о выступлении в ЛЧ в прошлом сезоне. На этот раз "Шахтер" будет бороться за победу в каждом матче. 

Также Пушич ответил на вопрос о том, сколько баллов необходимо "горнякам" для выхода в следующий этап турнира, где выступят 24 команды из 36 участников. Это означает, что "Шахтеру" хватит восьми очков. Пушич объяснил, что две победы и две ничьи являются минимально приемлемым результатом. 

Напомним, "Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

"Карпаты" могут наказать за оскорбление одного из соперников в УПЛ — что известно. 

Сабо жестко раскритиковал лидера "Динамо" — о ком идет речь. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Марино Пушич

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:41 В США сделали заявление о сбитии в Украине истребителя F-16

10:35 Света будет еще меньше — в Одессе вводят экстренные отключения

10:33 В МИД отреагировали на попытки России обвинить Украину в ядерном шантаже

10:29 В Украине взлетели цены на дыни — сколько стоят в конце лета

10:28 Аграриям планируют выплачивать компенсацию за строительство фортификаций — что известно

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

10:15 Украинские паралимпийцы одержали первые победы в Париже — какие медали получили

10:02 В Польше возмущены словами Кулебы об операции "Висла" — подробности скандала

10:02 Избил знакомого из-за сплетни — полицейские задержали 18-летнего одессита

09:55 Нацбанк обязал магазины выдавать наличные деньги на кассах по-новому

09:54 Сбросили "огненные подарки" — на Северском направлении пограничники ликвидировали оккупантов

10:41 В США сделали заявление о сбитии в Украине истребителя F-16

10:35 Света будет еще меньше — в Одессе вводят экстренные отключения

10:33 В МИД отреагировали на попытки России обвинить Украину в ядерном шантаже

10:29 В Украине взлетели цены на дыни — сколько стоят в конце лета

10:28 Аграриям планируют выплачивать компенсацию за строительство фортификаций — что известно

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

10:15 Украинские паралимпийцы одержали первые победы в Париже — какие медали получили

10:02 В Польше возмущены словами Кулебы об операции "Висла" — подробности скандала

10:02 Избил знакомого из-за сплетни — полицейские задержали 18-летнего одессита

09:55 Нацбанк обязал магазины выдавать наличные деньги на кассах по-новому

09:54 Сбросили "огненные подарки" — на Северском направлении пограничники ликвидировали оккупантов

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали