Пушич назвав причину, чому Артем Бондаренко пропустив гру проти Ворскли

Гравець "Шахтаря" Артем Бондаренко. Фото: shakhtar.com

Донецький "Шахтар" у черговому матчі чемпіонату України впевнено переміг полтавську "Ворсклу". Після матчу тренер "гірників" Маріно Пушич розповів про враження та поточну ситуацію в команді.

Головний тренер переможців у коментарі УПЛ ТБ, зокрема, розповів, чому проти "Ворскли" не зіграли деякі з основних гравців команди.

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Гравець "Шахтаря" Артем Бондаренко. Фото: shakhtar.com

Чому не зіграв Бондаренко

За словами Пушича, з ключовим півзахисником команди все добре.

"Він відіграв велику кількість ігор. Йому потрібно було взяти паузу та перепочити", — зазначив тренер "Шахтаря".

Крім того, Пушич додав, що підбирав склад на гру враховуючи майбутній поєдинок Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Артем Бондаренко цього сезону є одним з кращих бомбардирів команди у чемпіонаті України. За 15 зіграних поєдинків він забив 8 м'ячів.

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