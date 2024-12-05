Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Пушич пояснив, чому проти Ворскли не зіграв лідер Шахтаря arrow

Пушич пояснив, чому проти Ворскли не зіграв лідер Шахтаря

5 грудня 2024 21:25
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Пушич назвав причину, чому Артем Бондаренко пропустив гру проти Ворскли
Гравець "Шахтаря" Артем Бондаренко. Фото: shakhtar.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Донецький "Шахтар" у черговому матчі чемпіонату України впевнено переміг полтавську "Ворсклу". Після матчу тренер "гірників" Маріно Пушич розповів про враження та поточну ситуацію в команді. 

Головний тренер переможців у коментарі УПЛ ТБ, зокрема, розповів, чому проти "Ворскли" не зіграли деякі з основних гравців команди. 

Читайте також:
Артем Бондаренко
Гравець "Шахтаря" Артем Бондаренко. Фото: shakhtar.com

Чому не зіграв Бондаренко

За словами Пушича, з ключовим півзахисником команди все добре. 

"Він відіграв велику кількість ігор. Йому потрібно було взяти паузу та перепочити", — зазначив тренер "Шахтаря". 

Крім того, Пушич додав, що підбирав склад на гру враховуючи майбутній поєдинок Ліги чемпіонів проти "Баварії". 

Артем Бондаренко цього сезону є одним з кращих бомбардирів команди у чемпіонаті України. За 15 зіграних поєдинків він забив 8 м'ячів. 

Нагадаємо, юнацька збірна України отримала суперників у кваліфікації на Євро-2026. 

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася інформацією про проблеми зі здоров'ям. 

У голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна може змінитись тренер

Київське "Динамо" веде переговори з болгарським клубом про продаж одного із гравців. 

спорт футбол ФК Шахтар Ворскла Артем Бондаренко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

21:13 Доброволець застрелив чоловіка посеред вулиці — що вирішив суд

21:02 Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ

20:51 Деякі українці автоматично отримають 1000 грн — кого стосується

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:41 Зимова негода суне в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

20:33 Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом

20:10 Зеленський привітав волонтерів зі святом та вручив їм відзнаки

20:05 Нові ціни на м'ясо — які продукти залишаються доступними

20:00 З якими видами гриж не можуть мобілізувати в ЗСУ — перелік

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

21:13 Доброволець застрелив чоловіка посеред вулиці — що вирішив суд

21:02 Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ

20:51 Деякі українці автоматично отримають 1000 грн — кого стосується

20:41 Зимова негода суне в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:33 Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом

20:10 Зеленський привітав волонтерів зі святом та вручив їм відзнаки

20:05 Нові ціни на м'ясо — які продукти залишаються доступними

20:00 З якими видами гриж не можуть мобілізувати в ЗСУ — перелік

19:49 Україні потрібні гарантії безпеки, а не обіцянки, — Зеленський

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК