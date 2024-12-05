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Пушич объяснил, почему против Ворсклы не сыграл лидер Шахтера

5 декабря 2024 21:25
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Пушич назвал причину, почему Артем Бондаренко пропустил игру против Ворсклы
Игрок "Шахтера" Артем Бондаренко. Фото: shakhtar.com
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Донецкий "Шахтер" в очередном матче чемпионата Украины уверенно победил полтавскую "Ворсклу". После матча тренер "горняков" Марино Пушич рассказал о впечатлениях и текущей ситуации в команде.

Главный тренер победителей в комментарии УПЛ ТВ , в частности, рассказал, почему против "Ворсклы" не сыграли некоторые из основных игроков команды.

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Игрок "Шахтера" Артем Бондаренко. Фото: shakhtar.com

Почему не сыграл Бондаренко

По словам Пушича, с ключевым полузащитником команды все хорошо.

"Он отыграл большое количество игр. Ему нужно было взять паузу и отдохнуть" , — отметил тренер "Шахтера".

Кроме того, Пушич добавил, что подбирал состав на игру, учитывая предстоящий поединок Лиги чемпионов против "Баварии".

Артем Бондаренко в этом сезоне является одним из лучших бомбардиров команды в чемпионате Украины. За 15 сыгранных поединков он забил 8 мячей.

Напомним, юношеская сборная Украины получила соперников по квалификации на Евро-2026.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась информацией о проблемах со здоровьем.

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спорт футбол ФК Шахтер Ворскла Артем Бондаренко

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