Пушич назвал причину, почему Артем Бондаренко пропустил игру против Ворсклы

Пушич объяснил, почему против Ворсклы не сыграл лидер Шахтера
Донецкий "Шахтер" в очередном матче чемпионата Украины уверенно победил полтавскую "Ворсклу". После матча тренер "горняков" Марино Пушич рассказал о впечатлениях и текущей ситуации в команде.
Главный тренер победителей в комментарии УПЛ ТВ , в частности, рассказал, почему против "Ворсклы" не сыграли некоторые из основных игроков команды.
Почему не сыграл Бондаренко
По словам Пушича, с ключевым полузащитником команды все хорошо.
"Он отыграл большое количество игр. Ему нужно было взять паузу и отдохнуть" , — отметил тренер "Шахтера".
Кроме того, Пушич добавил, что подбирал состав на игру, учитывая предстоящий поединок Лиги чемпионов против "Баварии".
Артем Бондаренко в этом сезоне является одним из лучших бомбардиров команды в чемпионате Украины. За 15 сыгранных поединков он забил 8 мячей.
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