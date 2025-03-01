Пушич назвав причини розгрому Олександрії

Пушич розповів, як Шахтар зумів дотиснути Олександрію
У чемпіонаті України з футболу відбуваються матчі чергового туру. В одному з них "Шахтар" на полі "Арени Львів" розгромив "Олександрію" з рахунком 3:0.
Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич у післяматчевому коментарі пояснив, яким чином його команда змогла добитися такого результату, пише Sport.ua.
Він підкреслив, що матч був складним. І це було тактичне протистояння.
Що сказав Пушич
"У другій половині ми збільшили динаміку і хлопці зробили те, що ми планували, провели гідну гру. Складний матч, але ми заслужили на перемогу, враховуючи другий тайм", — зазначив головний тренер "Шахтаря".
Пушич також відзначив появу на полі Георгія Судакова.
"Він пропустив кілька тижнів, учора він провів лише перше тренування з командою. Я поспілкувався з ним, він сказав, що готовий вийти на заміну. Георгій – професіонал, що викладається на 100%, що він і підтвердив, показавши свій вплив. Фантастична гра, я радий, що він повернувся", — резюмував він.
Пушич також відповів на питання щодо можливої битви за титул, підкресливши, що "все можливо у футболі".
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