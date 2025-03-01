Пушич назвал причины разгрома Александрии

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

В чемпионате Украины по футболу проходят матчи очередного тура. В одном из них "Шахтер" на поле "Арены Львов" разгромил "Александрию" со счетом 3:0.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в послематчевом комментарии объяснил, каким образом его команда смогла добиться такого результата, пишет Sport.ua.

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Он подчеркнул, что матч был сложным. И это было тактическое противостояние.

Что сказал Пушич

"Во второй половине мы увеличили динамику и ребята сделали то, что мы планировали, провели достойную игру. Сложный матч, но мы заслужили на победу, учитывая второй тайм", — отметил главный тренер "Шахтера".

Пушич также отметил появление на поле Георгия Судакова.

"Он пропустил несколько недель, вчера он провел лишь первую тренировку с командой. Я пообщался с ним, он сказал, что готов выйти на замену. Георгий — профессионал, выкладывающийся на 100%, что он и подтвердил, показав свое влияние. Фантастическая игра, я рад, что он вернулся", — резюмировал он.

Пушич также ответил на вопрос относительно возможной битвы за титул, подчеркнув, что "все возможно в футболе".

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