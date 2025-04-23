Пушич прокоментував перемогу над Поліссям в Кубку України

Маріно Пушич. Фото: скриншот

Донецький "Шахтар" у напруженому півфінальному матчі Кубка України здолав житомирське "Полісся" з рахунком 1:0 в додатковий час. В фіналі "гірників" чекає гра проти "Динамо".

Головний тренер "гірників" Марино Пушич поділився враженнями від гри. Слова тренера навів в ефірі YouTube-каналу "Полісся".

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Пушич вважає результат заслуженним

За словами Пушича, "Шахтар" зіткнувся з гідним опонентом, який створив чимало проблем. Гру він вважає рівною, де обидві команди боролися до останнього, але "гірники" домінували та створили більше гольових моментів.

Проте тренер визнав, що команді знову бракувало реалізації.

"Полісся" мало свої шанси покарати, але надійна гра в обороні дозволила "Шахтарю" втримати перевагу. "Ми заслужили цю перемогу", — підкреслив Пушич.

Про відсутність Судакова у старті

Георгій Судаков, ключовий півзахисник "Шахтаря", розпочав матч на лаві запасних через нещодавнє пошкодження.

Пушич пояснив, що гравець не був повністю готовий фізично, але, вийшовши на поле, боровся "як лев". Тренер високо оцінив самовіддачу Георгія.

"Судаков? Він не вийшов у старті, бо Георгій не до кінця був фізично готовий. Він мав невелике пошкодження, і йому потрібен був час. Він боровся як лев", — сказав тренер.

Нагадаємо, лідер "Шахтаря" Георгій Судаков розповів про конфлікт з Євгеном Коноплянкою.

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