Пушич прокомментировал победу над Полесьем в Кубке Украины

Пушич уверен, что Шахтер заслужил победу над Полесьем
Донецкий "Шахтер" в напряженном полуфинальном матче Кубка Украины одолел житомирское "Полесье" со счетом 1:0 в дополнительное время. В финале "горняков" ждет игра против "Динамо".
Главный тренер "горняков" Марино Пушич поделился впечатлениями от игры. Свои слова тренер сказал в эфире YouTube-канала "Полесья".
Пушич считает результат заслуженным
По словам Пушича, "Шахтер" столкнулся с достойным оппонентом, который создал немало проблем. Игру он считает равной, где обе команды боролись до последнего, но "горняки" доминировали и создали больше голевых моментов.
Однако тренер признал, что команде снова не хватало реализации.
"Полесье" имело свои шансы наказать, но надежная игра в обороне позволила "Шахтеру" удержать преимущество. "Мы заслужили эту победу", — подчеркнул Пушич.
Об отсутствии Судакова в старте
Георгий Судаков, ключевой полузащитник "Шахтера", начал матч на скамейке запасных из-за недавнего повреждения.
Пушич объяснил, что игрок не был полностью готов физически, но, выйдя на поле, боролся "как лев". Тренер высоко оценил самоотдачу Георгия.
"Судаков? Он не вышел в старте, потому что Георгий не до конца был физически готов. Он имел небольшое повреждение, и ему нужно было время. Он боролся как лев", — сказал тренер.
Напомним, лидер "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о конфликте с Евгением Коноплянкой.
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