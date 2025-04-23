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Пушич уверен, что Шахтер заслужил победу над Полесьем

23 апреля 2025 23:35
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Пушич прокомментировал победу над Полесьем в Кубке Украины
Марино Пушич. Фото: скриншот
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Донецкий "Шахтер" в напряженном полуфинальном матче Кубка Украины одолел житомирское "Полесье" со счетом 1:0 в дополнительное время. В финале "горняков" ждет игра против "Динамо".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич поделился впечатлениями от игры. Свои слова тренер сказал в эфире YouTube-канала "Полесья".

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Пушич считает результат заслуженным

По словам Пушича, "Шахтер" столкнулся с достойным оппонентом, который создал немало проблем. Игру он считает равной, где обе команды боролись до последнего, но "горняки" доминировали и создали больше голевых моментов.

Однако тренер признал, что команде снова не хватало реализации.

"Полесье" имело свои шансы наказать, но надежная игра в обороне позволила "Шахтеру" удержать преимущество. "Мы заслужили эту победу", — подчеркнул Пушич.

Об отсутствии Судакова в старте

Георгий Судаков, ключевой полузащитник "Шахтера", начал матч на скамейке запасных из-за недавнего повреждения.

Пушич объяснил, что игрок не был полностью готов физически, но, выйдя на поле, боролся "как лев". Тренер высоко оценил самоотдачу Георгия.

"Судаков? Он не вышел в старте, потому что Георгий не до конца был физически готов. Он имел небольшое повреждение, и ему нужно было время. Он боролся как лев", — сказал тренер.

Напомним, лидер "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о конфликте с Евгением Коноплянкой.

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