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Пушич здивував стартовим складом Шахтаря на матч проти Болоньї в ЛЧ

18 вересня 2024 18:40
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Болонья — Шахтар у ЛЧ — відомі стартові склади команд
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Донецький "Шахтар" проведе свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів цього сезону. "Гірники" зіграють на виїзді проти італійської "Болоньї".

Наставники команд Вінченцо Італьяно та Маріно Пушич вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головний тренер "Шахтаря" включив до основи своєї команди захисника Миколу Матвієнка, який повернувся зі збірної України із травмою. Також з перших хвилин зіграють Дмитро Криськів та Артем Бондаренко.

Шахтар Донецьк
Форма, у якій зіграє "Шахтар". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Склади на матч

"Болонья": Скорупські — Пош, Бокема, Лукумі, Хараламбос — Фаббіан, Фройлер, Моро — Орсоліні, Кастро, Ндоє.

Тренер: Вінченцо Італьяно.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Енріке — Криськів, Бондаренко — Зубков, Судаков, Егіналду — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

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