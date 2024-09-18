Болонья — Шахтар у ЛЧ — відомі стартові склади команд

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" проведе свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів цього сезону. "Гірники" зіграють на виїзді проти італійської "Болоньї".

Наставники команд Вінченцо Італьяно та Маріно Пушич вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Форма, у якій зіграє "Шахтар". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Склади на матч

"Болонья": Скорупські — Пош, Бокема, Лукумі, Хараламбос — Фаббіан, Фройлер, Моро — Орсоліні, Кастро, Ндоє.

Тренер: Вінченцо Італьяно.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Енріке — Криськів, Бондаренко — Зубков, Судаков, Егіналду — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

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