Болонья — Шахтар у ЛЧ — відомі стартові склади команд

Пушич здивував стартовим складом Шахтаря на матч проти Болоньї в ЛЧ
Донецький "Шахтар" проведе свій перший поєдинок у Лізі чемпіонів цього сезону. "Гірники" зіграють на виїзді проти італійської "Болоньї".
Наставники команд Вінченцо Італьяно та Маріно Пушич вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головний тренер "Шахтаря" включив до основи своєї команди захисника Миколу Матвієнка, який повернувся зі збірної України із травмою. Також з перших хвилин зіграють Дмитро Криськів та Артем Бондаренко.
Склади на матч
"Болонья": Скорупські — Пош, Бокема, Лукумі, Хараламбос — Фаббіан, Фройлер, Моро — Орсоліні, Кастро, Ндоє.
Тренер: Вінченцо Італьяно.
"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Енріке — Криськів, Бондаренко — Зубков, Судаков, Егіналду — Сікан.
Тренер: Маріно Пушич.
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