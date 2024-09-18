Болонья — Шахтер в ЛЧ — известны стартовые составы команд

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" проведет свой первый поединок в Лиге чемпионов в этом сезоне. "Горняки" сыграют на выезде против итальянской "Болоньи".

Наставники команд Винченцо Итальяно и Марино Пушич уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Форма, в которой сыграет "Шахтер". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Составы на матч

"Болонья": Скорупски — Пош, Бокема, Лукуми, Хараламбос — Фаббиан, Фройлер, Моро — Орсолини, Кастро, Ндойе.

Тренер: Винченцо Итальяно.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондар, Матвиенко, Энрике — Крыськив, Бондаренко — Зубков, Судаков, Эгиналду — Сикан.

Тренер: Марино Пушич.

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