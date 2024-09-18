Болонья — Шахтер в ЛЧ — известны стартовые составы команд

Пушич удивил стартовым составом Шахтера на матч с Болоньей в ЛЧ
Донецкий "Шахтер" проведет свой первый поединок в Лиге чемпионов в этом сезоне. "Горняки" сыграют на выезде против итальянской "Болоньи".
Наставники команд Винченцо Итальяно и Марино Пушич уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер "Шахтера" включил в основу своей команды защитника Николая Матвиенко, который вернулся из сборной Украины с травмой. Также с первых минут сыграют Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко.
Составы на матч
"Болонья": Скорупски — Пош, Бокема, Лукуми, Хараламбос — Фаббиан, Фройлер, Моро — Орсолини, Кастро, Ндойе.
Тренер: Винченцо Итальяно.
"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондар, Матвиенко, Энрике — Крыськив, Бондаренко — Зубков, Судаков, Эгиналду — Сикан.
Тренер: Марино Пушич.
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