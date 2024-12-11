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Пушич зізнався, що сказав гравцям Шахтаря після поразки у ЛЧ

11 грудня 2024 07:52
Станіслав Костюк - Редактор
Пушич похвалив гравців Шахтаря після розгрому від Баварії
Маріно Пушич керує грою команди. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

Донецький "Шахтар" впевнено розпочав матч Ліги чемпіонів проти "Баварії", але фінальний свисток арбітра зафіксував поразку української команди. Головний тренер "гірників" Маріно Пушич спробував втішити своїх підопічних після цього фіаско.

Пушич захистив гравців "Шахтаря" на післяматчевій пресконференції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Наставник донецького "Шахтаря" Маріно Пушич визнав, що поразка від "Баварії" була заслуженою. За словами тренера, "гірники" виконали план на матч і правильно оборонялися, але клас футболістів "Баварії" виявився набагато вищим. В українському клубі це розуміли ще до поєдинку. Наставник не має претензій до гравців донецької команди.

Що Пушич сказав про матч

Головний тренер "Шахтаря" зізнався, що після гри окремо поговорив із кількома гравцями, щоб зняти з них відповідальність за результат. Наставник вважає результат протистояння закономірним, оскільки "гірникам" протистояла одна із найкращих команд світу. Попри це, "Шахтар" добре розпочав поєдинок і міг забити більше одного гола.

Дмитро Різник
Голкіпер Дмитро Різник пропускає гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Маріно Пушич заявив, що тепер для "Шахтаря" дуже важливо налаштуватися на останній матч у році — "гірники" зіграють із "Поліссям" у рамках чемпіонату України. Тренер зазначив, що його підопічні налаштовані завершити календарний рік упевненою перемогою.

Нагадаємо, у разі відставки Маріно Пушича "Шахтар" може очолити іноземний фахівець.

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Баварія Маріно Пушич

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