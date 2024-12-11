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Пушич признался, что сказал игрокам Шахтера после поражения в ЛЧ

11 декабря 2024 07:52
Станислав Костюк - Редактор
Пушич похвалил игроков Шахтера после разгрома от Баварии
Марино Пушич руководит игрой команды. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" уверенно начал матч Лиги чемпионов против "Баварии", но финальный свисток арбитра зафиксировал разгромное поражение украинской команды. Главный тренер "горняков" Марино Пушич попытался утешить своих подопечных после этого фиаско.

Пушич защитил игроков "Шахтера" на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич признал, что поражение от "Баварии" было заслуженным. По словам тренера, "горняки" выполнили план на матч и правильно оборонялись, но класс футболистов "Баварии" оказался намного выше. В украинском клубе понимали это еще до поединка. У наставника нет претензий к игрокам донецкой команды. 

Что Пушич сказал о матче 

Главный тренер "Шахтера" признался, что после игры отдельно поговорил с несколькими игроками, чтобы снять с них ответственность за результат. Наставник считает результат противостояния закономерным, поскольку "горнякам" противостояла одна из лучших команд мира. Несмотря на это "Шахтер" хорошо начал поединок и мог забить больше одного гола. 

Дмитрий Ризнык
Голкипер Дмитрий Ризнык пропускает гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Марино Пушич заявил, что теперь для "Шахтера" очень важно настроиться на последний матч в году — "горняки" сыграют с "Полесьем" в рамках чемпионата Украины. Тренер отметил, что его подопечные настроены завершить календарный год уверенной победой. 

Напомним, в случае отставки Марино Пушича "Шахтер" может возглавить иностранный специалист. 

Тем временем киевское "Динамо" попытается заключить контракт с бывшим футболистом сборной Бразилии. 

Футбольная команда "Ингулец" может остаться без домашнего стадиона во второй части нынешнего сезона. 

Украинского гимнаста Илью Ковтуна раскритиковали за инцидент с национальным флагом после победы в престижном турнире. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Бавария Марино Пушич

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