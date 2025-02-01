Рафінья сплатив штрафи ультрас Барселони і повернув їх на трибуну

Рафінья. Фото: instagram.com/raphinha

Ультрас "Барселони" повернуться на свою трибуну. Це стало можливим лише завдяки форварду команди Рафіньї.

Рафінья сплатив штрафи своєї команди, передає журналіст Хаві Еспіноса.

Читайте також:

🚨💰 #Información | Raphinha se ofreció a Joan Laporta pagar de su bolsillo los 21.000 euros de multa para que regresase la grada de animación del FC Barcelona. pic.twitter.com/FPqeHZZeVL - Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) February 1, 2025

Рафінья заступився за фанатів

"Барселони" раніше заборонила вхід на домашні матчі угрупованню ультрас Grada d'Animació. Ці вболівальники, які розташовувалися на трибуні за воротами, часто порушували правила і зібрали великі штрафи, не сплачуючи їх.

У каталонському клубі, де існують фінансові проблеми, через які у них труднощі з реєстрацією нових гравців, згадали про штрафи. До того ж фанати самі обіцяли оплачувати всі стягнення за використання піротехніки.

Рафінья запропонував президенту клубу Жоану Лапорте сплатити заборгованість ультрас у розмірі 21 тисячі євро.

Нагадаємо, капітан "Динамо" Віталій Буяльський може перейти в іноземний клуб.

Колишній гравець "Динамо" знайшов нову команду собі новий клуб для оренди.

У топовий клуб Серії А може перейти центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний.

Емоційно з донькою зустрівся лідер півзахисту донецького "Шахтаря" Георгій Судаков.