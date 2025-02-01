Рафінья сплатив штрафи ультрас Барселони і повернув їх на трибуну

Рафінья сплатив солідний штраф фанів Барселони на десятки тисяч
Ультрас "Барселони" повернуться на свою трибуну. Це стало можливим лише завдяки форварду команди Рафіньї.
Рафінья сплатив штрафи своєї команди, передає журналіст Хаві Еспіноса.
🚨💰 #Información | Raphinha se ofreció a Joan Laporta pagar de su bolsillo los 21.000 euros de multa para que regresase la grada de animación del FC Barcelona. pic.twitter.com/FPqeHZZeVL- Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) February 1, 2025
Рафінья заступився за фанатів
"Барселони" раніше заборонила вхід на домашні матчі угрупованню ультрас Grada d'Animació. Ці вболівальники, які розташовувалися на трибуні за воротами, часто порушували правила і зібрали великі штрафи, не сплачуючи їх.
У каталонському клубі, де існують фінансові проблеми, через які у них труднощі з реєстрацією нових гравців, згадали про штрафи. До того ж фанати самі обіцяли оплачувати всі стягнення за використання піротехніки.
Рафінья запропонував президенту клубу Жоану Лапорте сплатити заборгованість ультрас у розмірі 21 тисячі євро.
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