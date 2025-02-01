Рафинья оплатил штрафы ультрас Барселоны и вернул их на трибуну

Рафинья. Фото: instagram.com/raphinha

Ультрас "Барселоны" вернутся на свою трибуну. Это стало возможным лишь благодаря форварду команды Рафинье.

Рафинья оплатил штрафы своей команды, передает журналист Хави Эспиноса.

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🚨💰 #Información | Raphinha se ofreció a Joan Laporta pagar de su bolsillo los 21.000 euros de multa para que regresase la grada de animación del FC Barcelona. pic.twitter.com/FPqeHZZeVL — Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) February 1, 2025

Рафинья заступился за фанатов

"Барселоны" ранее запретила вход на домашние матчи группировке ультрас Grada d'Animació. Эти болельщики, которые располагались на трибуне за воротами, часто нарушали правила и собрали большие штрафы и не оплачивало их.

В каталонском клубе, где существуют финансовые проблемы, из-за которых у них трудности с регистрацией новых игроков, вспомнили о штрафах. К тому же, фанаты сами обещали оплачивать все взыскания за использование пиротехники.

Рафинья предложил президенту клуба Жоану Лапорте оплатить задолженность ультрас в размере 21 тысяч евро.

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