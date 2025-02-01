Рафинья оплатил штрафы ультрас Барселоны и вернул их на трибуну

Рафинья оплатил солидный штраф фанов Барселоны на десятки тысяч
Ультрас "Барселоны" вернутся на свою трибуну. Это стало возможным лишь благодаря форварду команды Рафинье.
Рафинья оплатил штрафы своей команды, передает журналист Хави Эспиноса.
🚨💰 #Información | Raphinha se ofreció a Joan Laporta pagar de su bolsillo los 21.000 euros de multa para que regresase la grada de animación del FC Barcelona. pic.twitter.com/FPqeHZZeVL— Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) February 1, 2025
Рафинья заступился за фанатов
"Барселоны" ранее запретила вход на домашние матчи группировке ультрас Grada d'Animació. Эти болельщики, которые располагались на трибуне за воротами, часто нарушали правила и собрали большие штрафы и не оплачивало их.
В каталонском клубе, где существуют финансовые проблемы, из-за которых у них трудности с регистрацией новых игроков, вспомнили о штрафах. К тому же, фанаты сами обещали оплачивать все взыскания за использование пиротехники.
Рафинья предложил президенту клуба Жоану Лапорте оплатить задолженность ультрас в размере 21 тысяч евро.
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