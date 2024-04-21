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Райан Гарсія виграв у Хейні — чемпіон тричі падав у нокдаун

21 квітня 2024 09:10
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Агабекян Карен
редактор
Райан Гарсія виграв у Хейні — чемпіон тричі падав у нокдаун
Девін Хейні у нокдауні. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Брукліні відбулося велике боксерське шоу. У головній події чемпіон світу WBC у суперлегкій вазі Девін Хейні бився з Раяном Гарсією.

До бою Гарсія провалив зважування і тому не мав можливості претендувати на титул, повідомив портал Новини.LIVE.

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Тривожний дзвіночок для Хейні пролунав на початку бою, коли Раяну вдалося його потрясти. Потім Гарсія спробував добити суперника, але невдало.

Починаючи з другого раунду, Хейні перехопив ініціативу і навіть домінував за рахунок роботи джебом і правого прямого.

Коли Хейні мав перевагу, то раунди були дуже нудними і навіть можна було почути невдоволення натовпу.

Все змінилося в сьомому раунді, коли Гарсія несподівано відправив чемпіона на настил. Девін швидко піднявся на ноги, але йому довелося рятуватися в клині, поки не продзвенів гонг.

Другий нокдаун у поєдинку довелося чекати до десятого раунду. Девін знову впав, а потім ще раз був у стані грогі.

В одинадцятому раунді Хейні знову впав, і було вирішено, хто переможець бою. У дванадцятій трихвилинці у Девіна нічого не виходило.

Після бою двоє із трьох суддів віддали перемогу Гарсії та один поставив нічийний результат: 114-110, 115-109, 112-112.

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бокс
Девін Хейні
професійний бокс
Раян Гарсія

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