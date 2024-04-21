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Райан Гарсия выиграл у Хэйни — чемпион трижды падал в нокдаун

21 апреля 2024 09:10
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Агабекян Карен
редактор
Райан Гарсия выиграл у Хэйни — чемпион трижды падал в нокдаун
Девин Хейни в нокдауне. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бруклине состоялось большое боксерское шоу. В главном событии чемпион мира WBC в суперлегком весе Девин Хейни сразился с Райаном Гарсией.

До боя Гарсия провалил взвешивание и поэтому был лишен возможности претендовать на титул, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тревожный звоночек для Хейни прозвучал в начале боя, когда Райану удалось его потрясти. Затем Гарсия попытался добить соперника, но неудачно.

Начиная со второго раунда Хейни перехватил инициативу и даже доминировал за счет работы джебом и правым прямым.

Когда Хейни имел преимущество, то раунды были очень скучными и даже можно было услышать гул толпы.

Все изменилось в седьмом раунде, когда Гарсия неожиданно уронил чемпиона. Девин быстро поднялся на ноги, но ему пришлось спасаться в клине пока не прозвенел гонг.

Второй нокдаун в поединке пришлось ждать до десятого раунда. Девин снова упал, а затем еще один раз был в состоянии гроги.

В одиннадцатом раунде Хейни снова упал, и победитель боя в этот момент был предрешен. В двенадцатой трехминутке у Девина ничего не получалось.

После боя двое из трех судей отдали победу Гарсии и один поставил ничейный результат: 114-110, 115-109, 112-112.

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бокс
Девин Хейни
профессиональный бокс
Райан Гарсия

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