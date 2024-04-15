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Райс назвав причину поразки Арсенала від Астон Вілли

15 квітня 2024 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Райс назвав причину поразки Арсенала від Астон Вілли
Деклан Райс засмучений результатом матчу. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Англії та "Арсенала" Деклан Райс був розчарований після фіаско своєї команди у грі з "Астон Віллою". Бірмінгемці перемогли "канонірів" та ускладнили команді Мікеля Артети боротьбу за чемпіонство у Прем'єр-лізі.

Райс назвав причини поразки "Арсенала" у важливому матчі, повідомляє Sky Sports.

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У поєдинку 32 туру АПЛ "Арсенал" удома програв "Астон Віллі" (0:2), яку тренує колишній тренер "канонірів" Унаї Емері. Фіаско призвело до того, що лондонська команда знову поступилася першим рядком у турнірній таблиці "Манчестер Сіті".

Арсенал
Гравці "Арсенала" у матчі з "Астон Вілла". Фото: Reuters/Paul Childs

Райс критикує "Арсенал"

Один із лідерів "канонірів" оголосив, що призвело до поразки команди у важливому матчі. Деклан Райс нагадав про те, що "каноніри" мали багато моментів у першому таймі, але команду підвела реалізація.

За словами Райса, "Астон Вілла" грала з чітким розумінням того, чого вони хотіли досягти в матчі. У першому таймі гості потрапили м'ячем у перекладину воріт "канонірів", а наприкінці поєдинку забила супернику два голи.

"Це чергове нагадування про те, що необхідно зберігати граничну концентрацію до самого фінального свистка. Це дуже болісний урок, і абсолютно всі ми винні в цій поразці. Але шанси на титул ще є, а тому треба зробити висновки й боротися за нього", — розповів Райс.

У середу, 17 квітня, "Арсенал" зіграє з "Баварією" у чвертьфіналі у відповідь Ліги чемпіонів. А в суботу, 20 квітня, "каноніри" зіграють в АПЛ із "Вулвергемптоном" на виїзді.

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