Райс назвал причину поражения Арсенала от Астон Виллы

Деклан Райс расстроен результатом матча. Фото: Reuters/Paul Childs

Полузащитник сборной Англии и "Арсенала" Деклан Райс был разочарован после фиаско своей команды в игре с "Астон Виллой". Бирмингемцы победили "канониров" и осложнили команде Микеля Артеты борьбу за чемпионство в Премьер-лиге.

Райс перечислил причины поражения "Арсенала" в важном матче, сообщает Sky Sports.

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В поединке 32 тура АПЛ "Арсенал" дома проиграл "Астон Вилле" (0:2), которую тренирует бывший тренер "канониров" Унаи Эмери. Фиаско привело к тому, что лондонская команда снова уступила первую строчку в турнирной таблице "Манчестер Сити".

Игроки "Арсенала" в матче с "Астон Виллой". Фото: Reuters/Paul Childs

Райс критикует "Арсенал"

Один из лидеров "канониров" объявил, что привело к поражению команды в важном матче. Деклан Райс напомнил о том, что у "канониров" было много моментов в первом тайме, но команду подвела реализация.

По словам Райса, "Астон Вилла" играла с четким пониманием того, чего они хотели добиться в матче. В первом тайме гости попали мячом в перекладину ворот "канониров", а в конце поединке забила сопернику два гола.

"Это очередное напоминание о том, что необходимо сохранять предельную концентрацию до самого финального свистка. Это очень болезненный урок, и абсолютно все мы виноваты в этом поражении. Но шансы на титул еще есть, а потому надо сделать выводы и сражаться за него", — рассказал Райс.

В среду, 17 апреля, "Арсенал" сыграет с "Баварией" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. А в субботу, 20 апреля, "канониры" сыграют в АПЛ с "Вулверхэмптоном" на выезде.

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