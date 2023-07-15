Райс перейшов у "Арсенал" та став другим найдорожчим гравцем АПЛ

Представлення Райса на "Емірейтс". Фото: Twitter/Arsenal

За інформацією англійських журналістів із Sky Sports, "Арсенал" заплатив за 24-річного футболіста “Вест Хема” Деклана Райса 100 мільйонів фунтів гарантованими виплатами та ще 5 мільйонів бонусів. Таким чином, цей перехід став другим найдорожчим трансфером в історії АПЛ.

Про трансфер півзахисника "Арсенал" офіційно оголосив на своєму сайті.

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Рекорд найдорожчого трансферу АПЛ належить хавбеку Енцо Фернандесу, який взимку перейшов у "Челсі" з "Бенфіки" за 106 мільйонів фунтів. Також це найдорожчий трансфер британського футболіста та самого клубу.

Привів "молотобійців" до перемоги в єврокубку

Деклан Райс є вихованцем "Челсі", але перебував у структурі "Вест Хема" з 14-річного віку. Загалом за "молотобійців" півзахисник у 245 матчах забив 15 голів і віддав 13 результативних передач.

"Він йде зі щирою подякою, повагою і любов'ю всіх тут, заслуживши своє місце в історії поряд з великими Боббі Муром і Біллі Бондсом як єдині гравці, які привели "Вест Хем Юнайтед" до міжнародного трофею. Він завжди віддавав абсолютно все для футбольного клубу протягом усього часу, проведеного з нами.

Деклан назавжди займатиме особливе місце у серцях уболівальників. Ми бажаємо йому успіхів у майбутньому, і він завжди буде натхненням та прикладом для будь-якого молодого гравця, який проходить через нашу академію", — написали на офіційному сайті "Вест Хему".

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