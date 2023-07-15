Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Райс перейшов у "Арсенал" та став другим найдорожчим гравцем АПЛ arrow

Райс перейшов у "Арсенал" та став другим найдорожчим гравцем АПЛ

15 липня 2023 20:01
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Райс перейшов у "Арсенал" та став другим найдорожчим гравцем АПЛ
Представлення Райса на "Емірейтс". Фото: Twitter/Arsenal
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

За інформацією англійських журналістів із Sky Sports, "Арсенал" заплатив за 24-річного футболіста “Вест Хема” Деклана Райса 100 мільйонів фунтів гарантованими виплатами та ще 5 мільйонів бонусів. Таким чином, цей перехід став другим найдорожчим трансфером в історії АПЛ. 

Про трансфер півзахисника "Арсенал" офіційно оголосив на своєму сайті.

Читайте також:

Рекорд найдорожчого трансферу АПЛ належить хавбеку Енцо Фернандесу, який взимку перейшов у "Челсі" з "Бенфіки" за 106 мільйонів фунтів. Також це найдорожчий трансфер британського футболіста та самого клубу.

Привів "молотобійців" до перемоги в єврокубку

Деклан Райс є вихованцем "Челсі", але перебував у структурі "Вест Хема" з 14-річного віку. Загалом за "молотобійців" півзахисник у 245 матчах забив 15 голів і віддав 13 результативних передач.

"Він йде зі щирою подякою, повагою і любов'ю всіх тут, заслуживши своє місце в історії поряд з великими Боббі Муром і Біллі Бондсом як єдині гравці, які привели "Вест Хем Юнайтед" до міжнародного трофею. Він завжди віддавав абсолютно все для футбольного клубу протягом усього часу, проведеного з нами.

Деклан назавжди займатиме особливе місце у серцях уболівальників. Ми бажаємо йому успіхів у майбутньому, і він завжди буде натхненням та прикладом для будь-якого молодого гравця, який проходить через нашу академію", — написали на офіційному сайті "Вест Хему".

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер із "Динамо": є інтерес з-за кордону. 

Голкіпер Анатолій Трубін переходить в "Інтер": скільки заплатять італійці. 

Кейн змусив "Тоттенгем" схвалити трансфер до "Баварії".

Хавбек Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Луческу неспроста працює в "Динамо": розкрито таємницю тренера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз