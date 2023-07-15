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Райс перешел в "Арсенал" и стал вторым самым дорогим игроком АПЛ

15 июля 2023 20:01
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Райс перешел в "Арсенал" и стал вторым самым дорогим игроком АПЛ
Представление Райса на "Эмирейтс". Фото: Twitter/Arsenal
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

По информации английских журналистов из Sky Sports, "Арсенал" заплатил за 24-летнего футболиста "Вест Хэма" Деклана Райса 100 миллионов фунтов гарантированными выплатами и еще 5 миллионов бонусов. Таким образом, этот переход стал вторым самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

О трансфере полузащитника "Арсенал" официально объявил на своем сайте.

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Рекорд самого дорогого трансфера АПЛ принадлежит хавбеку Энцо Фернандесу, зимой перешедшему в "Челси" из "Бенфики" за 106 миллионов фунтов. Это самый дорогой трансфер британского футболиста и самого клуба.

Привел "молотобойцев" к победе в еврокубке

Деклан Райс является питомцем "Челси", но находился в структуре "Вест Хэма" с 14-летнего возраста. В общей сложности за "молотобойцев" полузащитник в 245 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

"Он идет с искренней благодарностью, уважением и любовью всех здесь, заслужив свое место в истории наряду с великими Бобби Муром и Билли Бондсом как единственные игроки, приведшие "Вест Хэм Юнайтед" к международному трофею. Он всегда отдавал абсолютно все для футбольного клуба в течение всего времени, проведенного с нами.

Деклан будет занимать особое место в сердцах болельщиков. Мы желаем ему успехов в будущем, и он всегда будет вдохновением и примером для любого молодого игрока, проходящего через нашу академию", — написали на официальном сайте "Вест Хэма".

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