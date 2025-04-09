Райс оформив дубль та став героєм матчу Арсенал-Реал у ЛЧ — що сказав гравець

Деклан Райс. Фото: Reuters

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Арсенал" розгромив мадридський "Реал" з рахунком 3:0. Творцем перемоги став півзахисник клубу Деклан Райс, який двічі забив зі штрафного удару.

Після гри Райс в інтерв’ю УЄФА прокоментував свій виступ.

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Райс розповів, як вдалося забити

Півзахисник "Арсенала" розповів, що тренер перед матчем переконував команду в можливості здолати мадридців, і потім гравці реалізували його думки на полі.

За словами Деклана, у другому таймі "Арсенал" відчував потребу забити, а три голи стали важливим результатом, які стали можливими завдяки міцному командному духу.

Особливу увагу Райс приділив своїм штрафним ударам, які принесли два голи.

"Раніше я влучав у стінку або бив вище, але цього разу вирішив пробити прямо. Другий гол — це чиста впевненість", — зізнався Райс.

Футболіст додав, що ще не до кінця усвідомив масштаб досягнення, оскільки ще матч-відповідь в Мадриді.

Зазначимо, що УЄФА визнала Райса найкращим гравцем матчу.

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