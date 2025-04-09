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Райс рассказал, как разгромил Реал всего двумя ударами

9 апреля 2025 11:11
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Райс оформил дубль и стал героем матча Арсенал-Реал в ЛЧ что сказал игрок
Деклан Райс. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0. Творцом победы стал полузащитник клуба Деклан Райс, который дважды забил со штрафного удара.

После игры Райс в интервью УЕФА прокомментировал свое выступление.

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Райс рассказал, как удалось забить

Полузащитник "Арсенала" рассказал, что тренер перед матчем убеждал команду в возможности одолеть мадридцев, и затем игроки реализовали его мысли на поле.

По словам Деклана, во втором тайме "Арсенал" чувствовал потребность забить, а три гола стали важным результатом, которые стали возможными благодаря крепкому командному духу.

Особое внимание Райс уделил своим штрафным ударам, которые принесли два гола.

"Раньше я попадал в стенку или бил выше, но в этот раз решил пробить прямо. Второй гол — это чистая уверенность", — признался Райс.

Футболист добавил, что еще не до конца осознал масштаб достижения, поскольку еще ответный матч в Мадриде.

Отметим, что УЕФА признала Райса лучшим игроком матча.

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