Райс оформил дубль и стал героем матча Арсенал-Реал в ЛЧ что сказал игрок

Деклан Райс. Фото: Reuters

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0. Творцом победы стал полузащитник клуба Деклан Райс, который дважды забил со штрафного удара.

После игры Райс в интервью УЕФА прокомментировал свое выступление.

Реклама

Читайте также:

Райс рассказал, как удалось забить

Полузащитник "Арсенала" рассказал, что тренер перед матчем убеждал команду в возможности одолеть мадридцев, и затем игроки реализовали его мысли на поле.

По словам Деклана, во втором тайме "Арсенал" чувствовал потребность забить, а три гола стали важным результатом, которые стали возможными благодаря крепкому командному духу.

Особое внимание Райс уделил своим штрафным ударам, которые принесли два гола.

"Раньше я попадал в стенку или бил выше, но в этот раз решил пробить прямо. Второй гол — это чистая уверенность", — признался Райс.

Футболист добавил, что еще не до конца осознал масштаб достижения, поскольку еще ответный матч в Мадриде.

Отметим, что УЕФА признала Райса лучшим игроком матча.

Напомним, ранее стало известно, в каком клубе будет работать Карло Анчелотти после "Реала".

Кевин Де Брюйне внезапно изменил планы относительно трансфера из "Манчестер Сити".

Тренер "Александрии" Руслан Ротань получит еще одно выгодное предложение из Первой лиги.

В лондонском "Челси" приняли решение относительно Михаила Мудрика.