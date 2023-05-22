Райса та інших гравців "Вест Гема" покарають за спробу захистити сім'ї

Райса хочуть покарати за бійку у нідерландськими фанатами. Фото: twitter.com/ars_informer

УЄФА планує покарати зірок "Вест Гема" Деклана Райса, Саїда Бенрахму, Флінна Даунса та Майкла Антоніо за участь у бійці після перемоги над АЗ Алкмар (1:0) у виїзному матчі півфіналу Ліги конференцій.

В УЄФА не підтримують насильство, попри той факт, що футболісти захищали свої родини та друзів, повідомляє Mirror.

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Після матчу ультрас влаштували бійку і пішли на сектор з уболівальниками "Вест Гему", де знаходилися сім'ї та друзі футболістів.

Бійка вболівальників "Вест Гему" та АЗ. Фото: Twitter

Гравці можуть пропустити фінал Ліги конференцій

Побачивши, що їхні рідні у небезпеці, футболісти англійського клубу почали битися з ультрас. Райс кинув у бік уболівальників пляшку з водою, а Бенрахма, Даунас та Антоніо безпосередньо брали участь у штовханині.

Джерела повідомили, що в УЄФА розберуть епізод, а футболісти повинні будуть дати пояснення перед спеціальною дисциплінарною комісією.

Якщо Райса, Бенрахму, Даунса та Антоніо дискваліфікують, то вони пропустять фінал Ліги конференцій між "Вест Гемом" та "Фіорентиною", запланований на 7 червня у Празі.

Також на покарання, серед яких дискваліфікація стадіону, чекає Аз Алкмар. Клуб визнають винним у недостатній організації безпеки на стадіоні.

Керівник нідерландського клубу Паскаль Єнсен вже засудив своїх фанів.

"Мені трохи соромно, що ці сцени сталися на нашому стадіоні. Цього не мало статися — гра пішла не так, як ми сподівалися, але ви повинні контролювати свої емоції", — сказав Єнсен.

Також відомо, що серед вболівальників "Вест Гему", які могли постраждати, був 87-річний батько головного тренера "молотобійців" Девіда Моєса.

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