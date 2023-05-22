Райса и других игроков "Вест Хэма" накажут за попытку защитить семьи

Райса хотят наказать за потасовку в нидерландскими фанатами. Фото: twitter.com/ars_informer

УЕФА планирует наказать звезд "Вест Хэма" Деклана Райса, Саида Бенрахму, Флинна Даунса и Майкла Антонио за участие в потасовке после победы над АЗ Алкмаар (1:0) в выездном матче полуфинала Лиги конференций.

В УЕФА не поддерживают насилие, несмотря на тот факт, что футболисты защищали свои семьи и друзей, сообщает Mirror.

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После матча ультрас устроили потасовку и пошли на сектор с болельщиками "Вест Хэма", где находились семьи и друзья футболистов.

Драка болельщиков "Вест Хэма" и АЗ. Фото: Twitter

Игроки могут пропустить финал Лиги конференций

Увидев, что их родные в опасности, футболисты английского клуба начали драться с ультрас. Райс бросила в сторону болельщиков бутылку с водой, а Бенрахма, Даунас и Антонио непосредственно участвовали в рукоприкладстве.

Источники сообщили, что в УЕФА разберут эпизод, а футболисты должны будут объясниться перед специальной дисциплинарной комиссией.

Если Райса, Бенрахму, Даунса и Антонио отстранят, то они пропустят финал Лиги конференций между "Вест Хэмом" и "Фиорентиной", запланированный на 7 июня в Праге.

Также наказание, вплоть до дисквалификации стадиона, ждет Аз Алкмаар. Клуб признают виновным в недостаточной организации безопасности на стадионе.

Руководитель нидерландского клуба Паскаль Йенсен осудил своих фанатов.

"Мне немного стыдно, что эти сцены произошли на нашем стадионе. Этого не должно было случиться — игра пошла не так, как мы надеялись, но вы должны контролировать свои эмоции", — сказал Йенсен.

Также известно, что среди болельщиков "Вест Хэма", которые могли пострадать, был 87-летний отец главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

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