Ракітіч і Піке розкритикували порівняння Ямала з Мессі в Барселоні

Ракітіч заявив, що Ямал не грав би у складі їхньої Барселони
Нинішню юну зірку "Барселони" Ламіна Ямала постійно порівнюють із Ліонелем Мессі. Однак, не всім гравцям, які грали з аргентинцем, подобається це порівняння.
Одним із таких стали критиків юної зірки стали Жерар Піке та Іван Ракітіч. Хорват залишив свою думку в інтерв'ю порталу Marca.
Де місце Ямала в "Барселоні" Мессі
Спершу Жерар Піке розповів, що Ямал би не пробився до основного складу їхньої "Барселони". Його підтримав Ракітіч.
За словами хорвата, Ямал навряд чи пробився б до основного складу "Барселони" за часів Неймара, Луїса Суареса і Ліонеля Мессі.
При цьому Ракітіч високо оцінив талант 17-річного гравця, відзначивши його універсальність, сміливість і позитивний настрій.
Ракітіч вважає, що Ямалу слід продовжувати отримувати задоволення від футболу, щоб повністю реалізувати свій потенціал.
У сезоні 2024/2025 Ямал провів 49 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і зробив 24 результативні передачі. Контракт Ламіна з "Барселоною" діє до літа 2027 року. Статистично портал Transfermarkt оцінює гравця у 180 мільйонів євро.
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