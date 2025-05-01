Ракітіч і Піке розкритикували порівняння Ямала з Мессі в Барселоні

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Нинішню юну зірку "Барселони" Ламіна Ямала постійно порівнюють із Ліонелем Мессі. Однак, не всім гравцям, які грали з аргентинцем, подобається це порівняння.

Одним із таких стали критиків юної зірки стали Жерар Піке та Іван Ракітіч. Хорват залишив свою думку в інтерв'ю порталу Marca.

Реклама

Читайте також:

Іван Ракітіч. Фото: "Барселона"

Де місце Ямала в "Барселоні" Мессі

Спершу Жерар Піке розповів, що Ямал би не пробився до основного складу їхньої "Барселони". Його підтримав Ракітіч.

За словами хорвата, Ямал навряд чи пробився б до основного складу "Барселони" за часів Неймара, Луїса Суареса і Ліонеля Мессі.

При цьому Ракітіч високо оцінив талант 17-річного гравця, відзначивши його універсальність, сміливість і позитивний настрій.

Ракітіч вважає, що Ямалу слід продовжувати отримувати задоволення від футболу, щоб повністю реалізувати свій потенціал.

У сезоні 2024/2025 Ямал провів 49 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і зробив 24 результативні передачі. Контракт Ламіна з "Барселоною" діє до літа 2027 року. Статистично портал Transfermarkt оцінює гравця у 180 мільйонів євро.

Нагадаємо, з'явилося нове відео з Михайлом Мудриком після шопінгу в Лондоні.

"Манчестер Сіті" купить зіркового гравця за величезні кошти.

Португалець Кріштіану Роналду в 40 років мріє про клубний чемпіонат світу і заради цього покине "Аль-Наср".

Стало відомо, хто замінить у "Байєрі" Хабі Алонсо після переходу в мадридський "Реал".