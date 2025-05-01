Ракитич и Пике раскритиковали сравнение Ямала с Месси в Барселоне

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Нынешнюю юную звезду "Барселоны" Ламина Ямала постоянно сравнивают с Лионелем Месси. Однако, не всем игрокам, игравшим с аргентинцем, нравится это сравнение.

Одним из таких стали критиков юной звезды стали Жерар Пике и Иван Ракитич. Хорват оставил свое мнение в интервью порталу Marca.

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Сперва Жерар Пике рассказал, что Ямал бы не пробился в основной состав их "Барселоны". Его поддержал Ракитич.

По словам хорвата, Ямал вряд ли пробился бы в основной состав "Барселоны" во времена Неймара, Луиса Суареса и Лионеля Месси.

При этом Ракитич высоко оценил талант 17-летнего игрока, отметив его универсальность, смелость и позитивный настрой.

Ракитич считает, что Ямалу следует продолжать получать удовольствие от футбола, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

В сезоне 2024/2025 Ямал провел 49 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и сделал 24 результативные передачи. Контракт Ламина с "Барселоной" действует до лета 2027 года. Статистически портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

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