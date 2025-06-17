Раньєрі пояснив відмову від посади головного тренера Італії

Раньєрі назвав причину відмовив очолити збірну Італії
Лучано Спаллетті був звільнений з посади наставника збірної Італії. Новим головним тренером "скуадри адзурри" став Дженнаро Гаттузо, але на його місці міг опинитися Клаудіо Раньєрі, який працював минулого сезону з "Ромою".
Досвідчений фахівець пояснив, чому не прийняв пропозицію очолити національну збірну Італії, повідомляє Football Italia.
Саме Клаудіо Раньєрі був одним із головних кандидатів на заміну Лучано Спаллетті, однак прийняв рішення залишитися в системі "Роми". Ветеран італійського футболу нещодавно завершив роботу головним тренером римлян, піднявши команду з нижньої частини таблиці до зони єврокубків. Після цього він перейшов на посаду радника керівництва клубу та бере участь у стратегічних рішеннях.
Що вплинуло на рішення Раньєрі
Саме ця роль і його прихильність до клубу стали ключовими у відмові від переговорів із Федерацією футболу Італії. За інформацією ЗМІ, FIGC переключила увагу на Дженнаро Гаттузо, який у підсумку став головним претендентом на посаду.
Проте Раньєрі все ж прокоментував ситуацію. В інтерв'ю він сказав: "Я не хочу більше нічого додавати. Я поважаю Італію, але я — з Риму".
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