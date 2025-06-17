Раньери объяснил отказ от поста главного тренера Италии

Клаудио Раньери благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/officialasroma/

Лучано Спаллетти был уволен с поста наставника сборной Италии. Новым главным тренером "скуадры адзурры" стал Дженнаро Гаттузо, но на его месте мог оказаться Клаудио Раньери, работавший в прошлом сезоне с "Ромой".

Опытный специалист объяснил, почему не принял предложение возглавить национальную сборную Италии, сообщает Football Italia.

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Именно Клаудио Раньери был одним из главных кандидатов на замену Лучано Спаллетти, однако принял решение остаться в системе "Ромы". Ветеран итальянского футбола недавно завершил работу главным тренером римлян, подняв команду с нижней части таблицы до зоны еврокубков. После этого он перешел на должность советника руководства клуба и участвует в стратегических решениях.

Клаудио Раньери в "Роме". Фото: instagram.com/officialasroma/

Что повлияло на решение Раньери

Именно эта роль и его привязанность к клубу стали ключевыми в отказе от переговоров с Федерацией футбола Италии. По информации СМИ, FIGC переключила внимание на Дженнаро Гаттузо, который в итоге стал главным претендентом на пост.

Тем не менее Раньери все же прокомментировал ситуацию. В интервью он сказал: "Я не хочу больше ничего добавлять. Я уважаю Италию, но я — из Рима".

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