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Раньєрі прокоментував гру Довбика у матчі з Наполі

25 листопада 2024 12:01
Станіслав Костюк - Редактор
Раньєрі зізнався, що думає про гру Довбика за Рому
Артем Довбик на тренуванні. Фото: Reuters/Ciro De Luca
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик міг урятувати "Рому" від поразки в матчі чемпіонату Італії проти "Наполі". Головний тренер столичної команди Клаудіо Раньєрі оцінив гру футболіста.

Раньєрі не сумнівається у тому, що Довбик принесе багато користі "вовкам", повідомляє Football Italia.

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У рамках 13-го туру чемпіонату Італії з футболу "Наполі" обіграв вдома "Рому" з мінімальним рахунком 1:0. Артем Довбик мав моменти біля чужих воріт у цьому матчі, але українець не зміг забити свій перший гол при третьому тренері "вовків" за половину сезону.

Артем Довбик
Довбик бореться за м'яч із Ррахмані. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Що Раньєрі сказав про Довбика

Головний тренер "Роми" заявив, що йому сподобалася самовіддача футболістів команди. Раньєрі зазначив, що "вовки" билися з претендентом на чемпіонство та продемонстрували гру високого рівня. Помилки призвели до пропущеного голу, який вирішив результат протистояння. Проте тренер "Роми" не сумнівається, що потенціал команди дозволить їй піднятися з 12-го місця в турнірній таблиці.

Клаудіо Раньєрі високо оцінив рівень гри Артема Довбика. Тренер вважає, що українець міг забити гол після удару головою. Наставник "Роми" не сумнівається, що форвард ще неодноразово принесе своїй команді перемогу.

У сезоні 2024/2025 Артем Довбик зіграв за "Рому" 16 матчів у всіх турнірах та забив 6 голів.

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спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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