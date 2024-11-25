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Раньери прокомментировал игру Довбика в матче с Наполи

25 ноября 2024 12:01
Станислав Костюк - Редактор
Раньери признался, что думает об игре Довбика за Рому
Артем Довбик на тренировке. Фото: Reuters/Ciro De Luca
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик мог спасти "Рому" от поражения в матче чемпионата Италии против "Наполи". Главный тренер столичной команды Клаудио Раньери оценил игру футболиста.

Раньери не сомневается в том, что Довбик принесет много пользы "волкам", сообщает Football Italia

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В рамках 13 тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" обыграл дома "Рому" с минимальным счетом 1:0. У Артема Довбика были моменты у чужих ворот в этом матче, но украинец не смог забить свой первый гол при третьем тренере "волков" за половину сезона. 

Артем Довбик
Довбик борется за мяч с Ррахмани. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Что Раньери сказал о Довбике 

Главный тренер "Ромы" заявил, что ему понравилась самоотдача футболистов команды. Раньери отметил, что "волки" сражались с претендентом на чемпионство и продемонстрировали игру высокого уровня. Ошибки привели к пропущенному голу, который и решил исход противостояния. Однако тренер "Ромы" не сомневается, что потенциал команды позволит ей подняться с 12 места в турнирной таблице. 

Клаудио Раньери высоко оценил уровень игры Артема Довбика. Тренер считает, что украинец мог забить  гол после удара головой. Наставник "Ромы" не сомневается, что форвард еще не раз принесет своей команде победу. 

В сезоне 2024/2025 Артем Довбик сыграл за "Рому" 16 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин нежно поздравил свою жену с шестой годовщиной совместной жизни. 

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спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Клаудио Раньери

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