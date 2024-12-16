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Раньєрі розкритикував Довбика після поразки Роми

16 грудня 2024 12:07
Станіслав Костюк - Редактор
Раньєрі назвав нестачу Довбика та виніс вердикт українцю
Артем Довбик та Матс Гуммельс. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станіслав Костюк - Редактор

Італійська "Рома" продовжила серію невдалих матчів у національній першості. Форвард збірної України Артем Довбик давно не забивав голів за столичну команду.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі поділився враженням про нападника, повідомляє Tutto Mercato.

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У матчі 16 туру Серії А "Комо" обіграв удома "Рому" користуючись з двох голів, які були забиті вже у компенсований суддею час. Артем Довбик з'явився на полі після перерви, але знову не допоміг "вовкам" забитим голом.

Що Раньєрі сказав про Довбика

Наставник столичної команди почав критикувати українця, хоча поки що Раньєрі робить це акуратно. Тренер "Роми" заявив, що Довбик поки що не готовий виходити на поле у стартовому складі. Форвард не набрав оптимальної форми й програє конкуренцію партнерам по команді.

Артем Довбик
Артем Довбик у єврокубковому матчі. Фото: Reuters/Remo Casilli

Клаудіо Раньєрі не сумнівається, що український футболіст зможе бути корисним для римської команди, проте не найближчим часом. Тренер випустив форварда у другому таймі, щоб додати грі команди гостроти в атаці, проте цей план не спрацював.

"Рома" посідає 12 місце у турнірній таблиці. На рахунку Довбика залишилось 6 голів за римську команду. Ситуація з Артемом нагадує те, що сталося із Михайлом Мудриком. Тренер "Челсі" говорив про півзахисника майже в тому ж тоні, що й Раньєрі говорить про Довбика.

Нагадаємо, Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у Німеччині, "Челсі" не проти відпустити гравця.

Українська спортсменка Юлія Левченко показала ідеальну фігуру у тренажерному залі.

Голкіперу "Реала" Андрію Луніну доведеться змінити клуб, оскільки Тібо Куртуа вирішив залишитись у команді надовго.

Президент Грузії Михайло Кавелашвілі та мер Тбілісі Каха Каладзе тісно пов'язані — що про це відомо.

спорт футбол Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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