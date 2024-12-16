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Раньери раскритиковал Довбика после поражения Ромы

16 декабря 2024 12:07
Станислав Костюк - Редактор
Раньери назвал недостаток Довбика и вынес вердикт украинцу
Артем Довбик и Матс Хуммельс. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станислав Костюк - Редактор

Итальянская "Рома" продолжила серию неудачных матчей в национальном первенстве. Форвард сборной Украины Артем Довбик давно не забивал голы за столичную команду.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился впечатление о нападающем, сообщает Tutto Mercato

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В матче 16 тура Серии А "Комо" обыграл дома "Рому" за счет двух голов, которые были забиты уже в компенсированное судьей время. Артем Довбик появился на поле после перерыва, но снова не помог "волкам" забитым голом. 

Что Раньери сказал о Довбике 

Наставник столичной команды начал критиковать украинца, хотя пока Раньери делает это аккуратно. Тренер "Ромы" заявил, что Довбик пока не готов выходить на поле в стартовом составе. Форвард не набрал оптимальную форму и проигрывает конкуренцию партнерам по команде. 

Артем Довбик
Артем Довбик в еврокубковом матче. Фото: Reuters/Remo Casilli

Клаудио Раньери не сомневается, что украинский футболист сможет быть полезен для римской команды, однако не в ближайшее время. Тренер выпустил форварда во втором тайме, чтобы добавить игре команды остроты в атаке, однако этот план не сработал. 

"Рома" занимает 12 место в турнирной таблице. На счету Довбика остались 6 голов за римскую команду. Ситуация с Артемом напоминает то, что случилось с Михаилом Мудриком. Тренер "Челси" говорил о полузащитнике почти в том же тоне, что и Раньери говорит о Довбике. 

Напомним, Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Германии, "Челси" не против отпустить игрока. 

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спорт футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим) Клаудио Раньери

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