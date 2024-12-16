Раньери назвал недостаток Довбика и вынес вердикт украинцу

Артем Довбик и Матс Хуммельс. Фото: instagram.com/officialasroma/

Итальянская "Рома" продолжила серию неудачных матчей в национальном первенстве. Форвард сборной Украины Артем Довбик давно не забивал голы за столичную команду.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился впечатление о нападающем, сообщает Tutto Mercato.

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В матче 16 тура Серии А "Комо" обыграл дома "Рому" за счет двух голов, которые были забиты уже в компенсированное судьей время. Артем Довбик появился на поле после перерыва, но снова не помог "волкам" забитым голом.

Что Раньери сказал о Довбике

Наставник столичной команды начал критиковать украинца, хотя пока Раньери делает это аккуратно. Тренер "Ромы" заявил, что Довбик пока не готов выходить на поле в стартовом составе. Форвард не набрал оптимальную форму и проигрывает конкуренцию партнерам по команде.

Артем Довбик в еврокубковом матче. Фото: Reuters/Remo Casilli

Клаудио Раньери не сомневается, что украинский футболист сможет быть полезен для римской команды, однако не в ближайшее время. Тренер выпустил форварда во втором тайме, чтобы добавить игре команды остроты в атаке, однако этот план не сработал.

"Рома" занимает 12 место в турнирной таблице. На счету Довбика остались 6 голов за римскую команду. Ситуация с Артемом напоминает то, что случилось с Михаилом Мудриком. Тренер "Челси" говорил о полузащитнике почти в том же тоне, что и Раньери говорит о Довбике.

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