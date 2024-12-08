Головний тренер Роми пояснив, чому не зіграв Довбик

Форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Італійська "Рома" нарешті перемогла у Серії А, здолавши опір "Лечче". Всупереч очікуванням, у грі не брав участь основний форвард команди, українець Артем Довбик.

Головний тренер команди Клаудіо Раньєрі після матчу розповів про стан здоров'я українського легіонера, пише Tuttomercatoweb.

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За його словами, Довбик все ще бореться з хворобою.

Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Що сказав Раньєрі

"У нього грип, з яким він поки не впорався. Сподіваюся, він буде готовий перед наступним матчем. Я не хотів ризикувати", — розповів тренер команди.

Цього сезону Артем Довбик вже відіграв за "Рому" 18 поєдинків у всіх турнірах, забив шість м'ячів.

Наступний матч для "Роми" — це поєдинок проти португальської "Браги" у Лізі Європи. Він відбудеться 12 грудня о 19:45.

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