Головний тренер Роми пояснив, чому не зіграв Довбик

Раньєрі розповів про стан здоров'я Довбика
Італійська "Рома" нарешті перемогла у Серії А, здолавши опір "Лечче". Всупереч очікуванням, у грі не брав участь основний форвард команди, українець Артем Довбик.
Головний тренер команди Клаудіо Раньєрі після матчу розповів про стан здоров'я українського легіонера, пише Tuttomercatoweb.
За його словами, Довбик все ще бореться з хворобою.
Що сказав Раньєрі
"У нього грип, з яким він поки не впорався. Сподіваюся, він буде готовий перед наступним матчем. Я не хотів ризикувати", — розповів тренер команди.
Цього сезону Артем Довбик вже відіграв за "Рому" 18 поєдинків у всіх турнірах, забив шість м'ячів.
Наступний матч для "Роми" — це поєдинок проти португальської "Браги" у Лізі Європи. Він відбудеться 12 грудня о 19:45.
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