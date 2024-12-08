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Раньєрі розповів про стан здоров'я Довбика

8 грудня 2024 15:35
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Головний тренер Роми пояснив, чому не зіграв Довбик
Форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Італійська "Рома" нарешті перемогла у Серії А, здолавши опір "Лечче". Всупереч очікуванням, у грі не брав участь основний форвард команди, українець Артем Довбик

Головний тренер команди Клаудіо Раньєрі після матчу розповів про стан здоров'я українського легіонера, пише Tuttomercatoweb

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За його словами, Довбик все ще бореться з хворобою. 

Артем Довбик
Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Що сказав Раньєрі

"У нього грип, з яким він поки не впорався. Сподіваюся, він буде готовий перед наступним матчем. Я не хотів ризикувати", — розповів тренер команди. 

Цього сезону Артем Довбик вже відіграв за "Рому" 18 поєдинків у всіх турнірах, забив шість м'ячів. 

Наступний матч для "Роми" — це поєдинок проти португальської "Браги" у Лізі Європи. Він відбудеться 12 грудня о 19:45. 

Нагадаємо, гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах визначився з місцем продовження кар'єри

Ф'юрі вирішив скасувати наступний бій, бо йому не підійшов суперник. 

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан зізнався, який клуб ніколи б не тренував. 

Стали відомі подробиці про дружину колишнього гравця "Динамо" і теперішнього грузинського політика Кахи Каладзе.

спорт футбол Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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